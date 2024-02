Gulf Oil pretende abrir 200 postos de combustíveis até o fim do ano - Divulgação

Publicado 26/02/2024 12:45

Marca global do setor de energia e lubrificantes, consolida o estabelecimento de sua subsidiária no País — Gulf Oil Brasil —, iniciando as operações com a fabricação e distribuição de seus lubrificantes, em planta própria, e o licenciamento de sua bandeira para postos de combustíveis. A iniciativa reforça o compromisso da Gulf com a região latino-americana e marca o início de um ciclo de crescimento e colaboração no Brasil.

A operação, que começou a ser estruturada em 2023, envolveu a aquisição de fábrica de lubrificantes, seleção de parceiro licenciador para a bandeira da marca, em postos de combustíveis, e a definição das metas expansão de curto prazo em segmentos como agro.



Sob a liderança de Ramiro Ferrari, General Manager da Gulf Oil Brasil, um time de profissionais implementou o planejamento desenhado, pela matriz da marca, para o Brasil, perfeitamente alinhado ao cronograma proposto, de modo a iniciar 2024 com a operação consolidada e plenamente ativa.



Lubrificantes

Para a produção dos lubrificantes Gulf destinados aos segmentos automotivo, industrial e agrícola, foi adquirida planta no município paulista de Iperó. A fábrica com capacidade de produção de 3 milhões de litros/mês em um turno, conta com 12 linhas de envase, 47 tanques de armazenagem de óleos básicos e mais de 4800 posições de paletes de armazenagem, para produto acabado.



A meta da empresa é ampliar a produção para 4, 5 milhões de litros/mês, nos próximos meses para fazer face ao seu planejamento de expansão no mercado.



“Nosso principal foco, além dos aspectos de conformidade para produção de lubrificantes Premium da linha automotiva como Gulf Formula, Gulf Ultrasynth e Gulf Pride, apenas para mencionar alguns, reconhecidos e aceitos pelo mercado brasileiro, foi assegurar a manutenção da operação e garantir o engajamento dos colaboradores, por meio de amplo compartilhamento dos valores e tradição da marca Gulf”, conta Ramiro



A oferta de produtos — anteriormente, disponibilizados por distribuidor no Brasil — segue a mesma, devendo receber acréscimos, alinhados com o portfólio global da marca, ampliando a gama de lubrificantes, especificações e aplicações.



Postos de combustíveis

Marca pioneira, responsável pelo primeiro posto de combustíveis de varejo do mundo, em 1913, a Gulf estabeleceu legado de liderança e inovação contínua no segmento, atestada pela presença da bandeira em mais 1.400 postos, em 26 países.



Em parceria com a Fit Combustíveis, licenciadora da marca para postos no Brasil, a meta da empresa é inaugurar 200 estabelecimentos com a bandeira Gulf até o fim deste ano. O trabalho já foi iniciado e, até o momento, já são 20 postos de combustíveis operando sob a bandeira Gulf, nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, agregando todos os benefícios da tradição da marca.