Cincinato comemora os resultados da ABCasa FairABCasa/Divulgação

Publicado 27/02/2024 14:09

Em quatro dias de evento, a 12ª edição da ABCasa Fair, organizada pela Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração e Celebrações (ABCasa), recebeu mais de 40 mil visitantes. O evento aconteceu entre os dias 4 e 7, em São Paulo, SP, no Expo Center Norte.



Para Eduardo Cincinato, presidente da ABCasa, o sucesso de público da edição evidencia a importância da feira para o setor e para o desenvolvimento econômico de São Paulo, impulsionando o turismo e o comércio nacional.



“É motivo de orgulho entregarmos mais uma edição da maior feira de negócios B2B do setor de Casa e Decoração. Observamos não apenas o crescimento da reputação global da ABCasa Fair, mas também seu papel representativo", comenta Cincinato.



O executivo também reitera que o sucesso da edição de fevereiro começou a partir do credenciamento antecipado feito no site do evento. "Os credenciamentos on-line aumentaram 11% em comparação com a última edição de fevereiro de 2023. Reflexo da maturidade e da força da ABCasa Fair para o mercado de home & décor", complementa.



O evento catalisou negócios, fortaleceu as relações comerciais e promoveu oportunidades de aumentar ainda mais o volume de venda dos expositores.

"Nós garantimos aos participantes um espaço apropriado para novas oportunidades de negócios. Para isso, toda a estrutura do evento é pensada com foco na experiência do cliente das marcas expositoras. A apresentação de conteúdos qualificados e o uso da tecnologia são somente alguns dos diferenciais oferecidos pela ABCasa durante toda a feira. Com foco em aprimorar cada vez mais a estrutura de nossas feiras, nessa edição expandimos o espaço físico do evento em 2 mil metros quadrados", explica Anderson Passos, diretor-executivo da ABCasa.



Passos também comenta que um dos destaques da 12ª edição foi o desempenho dos números de vendas em exportação, que superou os do ano passado, nas edições de fevereiro e agosto, assim como a presença de visitantes internacionais pela primeira vez no Brasil, atraídos pela feira. Entre as nacionalidades presentes estavam: Argentina, Chile, China, Uruguai, Estados Unidos, Índia, Colômbia e Emirados Árabes.



"A internacionalização do evento é um aspecto que chama a atenção, com mais de 134 visitantes internacionais presentes, além de 14 compradores participando ativamente das Rodadas de Negócios Internacionais, e 36 empresas associadas envolvidas nessas sessões. As reuniões de negócios realizadas no International Business Center reforçam a importância da ABCasa Fair como um ponto de encontro global para as principais transações do setor", aponta o presidente da ABCasa.



No âmbito nacional, os dados de participação por estado revelam que São Paulo liderou a representatividade com 60% dos visitantes, seguido por Minas Gerais com 6,5%, Santa Catarina com 5% e Paraná com 4,5%. O evento também atraiu participantes do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Espírito Santo, entre outros estados brasileiros, consolidando assim sua relevância em todas as regiões do Brasil.