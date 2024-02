Novo atendimento on-line da dívida ativa via aplicativo de mensagem WhatsApp - Divulgação

Publicado 28/02/2024 09:28 | Atualizado 28/02/2024 10:57

Rio - A Procuradoria do Município do Rio disponibiliza a partir desta quarta-feira, 28, um novo serviço de atendimento on-line da dívida ativa via aplicativo de mensagem WhatsApp.

A partir de agora, além das informações gerais sobre a Dívida Ativa Municipal oferecidas no Canal de Atendimento da Prefeitura do Rio 1746, os contribuintes poderão consultar dívidas e emitir, pelo celular, boletos de pagamento à vista, de cotas atrasadas e de quitação de parcelamentos em curso, além da 2ª via das guias de parcelamento.Com demanda significativa de atendimentos, também foram incluídas ao serviço on-line informações sobre protestos de débitos inscritos em dívida ativa. Por essa opção o contribuinte poderá identificar o cartório responsável pelo protesto, bem como emitir o boleto para o pagamento à vista da dívida protestada.O novo serviço on-line também oferta a possibilidade de cadastro prévio pelo contribuinte para recebimento de informativos sobre a Dívida Ativa, como eventuais programas de refinanciamento de débitos com descontos, além de lembretes sobre datas de vencimento de parcelamentos em curso.Para consultar débitos e emitir guias para pagamento, o contribuinte pode informar o número da inscrição imobiliária, da Certidão da Dívida Ativa, do CPF/CNPJ, da execução fiscal ou o número e ano do auto de infração.- Adicione o número 3460-1746 a agenda telefônica do celular;- Abra o aplicativo WhatsApp e inicie contato com esse número;- Escolha a opção 8 (Dívida Ativa) da lista de serviços on-line disponibilizados via aplicativo de mensagens;- Escolha como irá realizar a consulta (inscrição imobiliária, Certidão da Dívida Ativa, CPF/CNPJ, número da execução fiscal ou do auto de infração);- Caso seja constatada a existência de dívidas, indique para quais deseja gerar boleto (guia DARM);- Juntamente com o link para a emissão do boleto, o sistema irá informar também o número do código de barras correspondente à guia, permitindo que seja utilizada a função de “copiar e colar” para a utilização da sequência numérica em aplicativos de bancos credenciados.Os serviços da Dívida Ativa também estão disponíveis no portal Carioca Digital ( carioca.rio ) e nos postos localizados na cidade.Os endereços e horários de funcionamento dos postos estão disponíveis no novo serviço on-line, no Portal Carioca Digital e no site da Procuradoria Geral do Município do Rio