Paraíba registrou o menor preço cobrado pelo litro da gasolinaFernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 28/02/2024 16:12

O preço médio do litro da gasolina fechou fevereiro a R$ 5,92, com alta de 3% na comparação com janeiro, segundo a última análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações em 21 mil postos de combustível.

Entre os estados, a maior média foi registrada no Acre, a R$ 6,73, e a menor, na Paraíba, a R$ 5,69. "Com a cobrança das alíquotas do ICMS, a tendência segue de alta", destaca o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina.

Já o etanol fechou o mês a R$ 3,73 na média nacional, com alta de 4% em relação a janeiro. O etanol mais barato foi encontrado nos postos de abastecimento do Mato Grosso, a R$ 3,46, e o mais caro, em Roraima, a R$ 4,94.