Ministro da Fazenda, Fernando Haddad - Valter Campanato/Agência Brasil

Ministro da Fazenda, Fernando HaddadValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 05/03/2024 12:00

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou a sede do ministério há pouco e já está na Residência Oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), onde discutirá a medida provisória que extingue o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), criado na pandemia para atender o setor de eventos. Haddad está acompanhado do secretário executivo da Pasta, Dario Durigan.

Há expectativa de que o ministro apresente dados do programa hoje, após a Fazenda indicar a existência de casos de fraudes e irregularidades no Perse.

O programa entrou na mira da equipe econômica por ter, de acordo com o ministro, extrapolado em bilhões de reais o Orçamento previsto pelo governo e por suspeita de lavagem de dinheiro nas operações.

Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) já mostrou, interlocutores de Haddad afirmam que ele não pretende recuar da intenção de acabar com o programa, mas reconhece que precisa apresentar os dados da Receita Federal já solicitados por Lira. Ele mesmo havia se comprometido a levantar as informações após as reuniões do G20.