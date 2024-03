Em 2023, varejo carioca registrou queda de 0,3% nas vendas - Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 05/03/2024 11:37

As vendas do comércio carioca recuaram 0,3% no acumulado de janeiro a dezembro de 2023 em relação ao mesmo período de 2022. O dado faz parte da pesquisa realizada pelo Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio).

Enquanto a economia nacional emite sinais de evolução, nos últimos quatro anos o comércio varejista brasileiro registrou crescimento consecutivo: 2020 (1,2%); 2021 (1,4%); 2022 (1,0%) e 2023 (1,7%). Já o comércio do Rio de Janeiro mostra processo mais lento, na medida em que a performance do consumo se apresenta um pouco descolada do restante do país: 2020 (1,2%); 2021 (-0,5%); 2022 (-3,5%) e 2023 (-0,3%).

Outra verificação importante é reconhecer que as estatísticas aferem taxas negativas maiores do que no resto do Brasil — indicativo de que a retração das vendas é mais contundente no Estado, inferindo relativa vulnerabilidade econômica.

Para Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, "entre os fatores que explicam as dificuldades e a demora da retomada mais consolidada do comércio fluminense tem-se a situação fiscal; a nova configuração do trabalho e o vazio de algumas áreas no centro da cidade; o alto número de lojas fechadas; o custo do aluguel; o preço dos imóveis; informalidade, camelotagem, violência e insegurança decorrente; a saída de empresas para outras localidades e impostos pesados, que afugentam investimentos produtivos".