Páscoa: preços dos ovos de chocolate têm variação de até 100% - Divulgação

Páscoa: preços dos ovos de chocolate têm variação de até 100%Divulgação

Publicado 05/03/2024 16:14

Uma pesquisa da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon - MS) apontou que a variação entre os ovos de Páscoa (chocolate), tradicionalmente consumidos nesta época do ano, pode ultrapassar a marca de 100% entre estabelecimentos nas grandes capitais. Segundo o estudo, o ovo de Páscoa Alpino de 337g é encontrado por R$59,99 em um comércio e em outro, por R$29,90, uma diferença de 100,64%.



O mesmo produto foi encontrado em um supermercado no centro da capital paulista por R$63,98 e em um empório na zona sul, por R$73,99. Engana-se quem achar que os preços nos famosos marketplaces estão mais baixos. Em duas plataformas conhecidas da população, uma está vendendo o produto por R$129,90, mais frete, e o segundo, por R$131,99, mais frete.



Fernando Lamounier, educador financeiro e diretor da Multimarcas Consórcios, explica a importância de pesquisar os menores preços, mas alerta para que o comprador se atente às despesas, avaliando se compensa comprá-lo. “O consumidor deve buscar pelas melhores ofertas dentro do seu bairro, evitando, assim, despesas com estacionamento, combustível, locomoção, entre outros. A partir do momento que outras despesas são inseridas na compra, a oferta deixa de ser atrativa”.



Outro produto que tem alta procura neste período são os ovos com brinquedos. O ovo de chocolate Arcor Lucas Neto de 100g, em um dos estabelecimentos, foi encontrado por R$49,99 e em outra rede de supermercados, por R$26,98. Houve uma variação de 85,29%. Em São Paulo, o produto está esgotado em diversos supermercados, porém, em alguns marketplaces, chega a custar R$99,90. Muitas marcas trabalham neste período o marketing de esgotamento: anunciam por meio de seus canais por um valor, mas quando o consumidor vai às compras, ele acaba não encontrando o produto, ou os encontra com preços abusivos.



“É essencial que o consumidor não realize compras por impulso. Além disso, em datas como essas é necessário ter um planejamento financeiro para não fazer dívidas futuras que podem fazê-lo entrar no vermelho”, destaca o especialista.



Mas como preparar uma páscoa mais criativa e econômica? Alessandro Tomazelli, CEO da Cia do Tomate, uma das maiores empresas de entretenimento infantil, dá dicas para os pais entreterem os pequenos sem gastar muito:



Crie interatividade com as crianças e use produtos mais acessíveis. A corrida dos ovos na colher é uma boa alternativa. Mas em vez da tradicional corrida com os ovos de galinha, compre ovinhos de chocolate - o pote com 100 ovinhos custa em média R$41,99.



A brincadeira do desenho do coelho é outra saída econômica para os pais. Reúna as crianças, colocando-as em roda para desenhar os coelhinhos. Em média, os coelhinhos de chocolates podem variar entre R$3,99 (kitkat do coelhinho de 29g) e R$9,90 (coelhinho de chocolate da marca Carrefour de 60g).

“O importante é avaliar o quanto a família poderá investir sem entrar no vermelho. Tomar cuidado com as parcelas que os grandes hipermercados anunciam e, o mais importante, não usar o crédito como extensão do salário. Assim, o consumidor evitará problemas futuros, como pagamento parcial da fatura, refinanciamento de contas e uso de limites de crédito”, finaliza Lamounier.