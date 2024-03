Clientes com contas da Naturgy em atraso terão a oportunidade de renegociar os débitos - Naturgy/Divulgação

Clientes com contas da Naturgy em atraso terão a oportunidade de renegociar os débitosNaturgy/Divulgação

Publicado 08/03/2024 12:37

A Naturgy participará de mutirões promovidos pelo Procon-RJ e Procon Carioca, em comemoração à semana do consumidor, a partir de segunda-feira, 11, no Centro e na Ilha do Governador. Na segunda e na terça-feira, as equipes da empresa estarão na sede do órgão de defesa do consumidor, a partir das 10h. Até sexta, a companhia participará da ação do Procon Carioca, na Ilha do Governador. das 10 às 17h.

O atendimento e distribuição de senhas será realizado por ordem de chegada dos consumidores, na sede do Procon-RJ. Eles serão encaminhados para a empresa solicitada que deverá dar a solução imediata. Para registrar a reclamação na campanha do Procon Carioca, o consumidor deve apresentar identidade, CPF, comprovante de residência e contrato, fatura ou boletos, entre outros documentos referentes às compras ou serviços reclamados.

O responsável pelo Serviço ao Cliente da Naturgy, Cleber Magalhães, avalia que os mutirões realizados pelo Procon são ótimas oportunidades para realizar boas negociações com os clientes. “Esperamos alcançar o maior número possível de pessoas que têm dívidas com a companhia”, explica.

Além da Naturgy, participam dos mutirões as concessionárias Águas do Rio, Iguá, Zona Oeste Mais, Cedae, Enel e Light; os bancos Bradesco, BMG, Santander, Caixa e Itaú; as empresas de telecomunicações Claro, Oi, Tim e Vivo e a de bilhetagem eletrônica Rio Card.

Serviço

- Procon-RJ - Centro da Cidade

Segunda e terça-feira, a partir das 10h. Distribuição de senhas até as 14h.

Local: Avenida Rio Branco, 25 /5º andar



- Procon Carioca - Ilha do Governador

De segunda a sexta-feira, de 10h às 17h.

Local: Auditório do shopping Ilha Plaza, na Avenida Maestro Paulo e Silva, 400, G3 – Jardim Carioca, Ilha do Governador