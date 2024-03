Segundo Décio Lima, seis milhões de micro e pequenas empresas não têm acesso ao crédito - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 06/03/2024 14:29

O acesso ao crédito por parte dos pequenos negócios foi um dos temas principais do 1º Encontro de Dirigentes do Sistema Sebrae de 2024, nesta quarta-feira, 6, em Brasília (DF). Já está em processo de finalização a formulação do programa Decola Brasil, que deve ser lançado nos próximos meses. A iniciativa, desenvolvida em parceria com o governo federal, vai promover condições de garantia para alavancar R 30 bilhões em crédito para os empresários — o maior valor nos últimos 28 anos.

“Temos um cadastro de seis milhões de micro e pequenas empresas que estão sem crédito. Vamos resolver esse problema com o Desenrola Brasil e promover o Decola com a garantia desses recursos, com uma linha de crédito e juros diferenciados e possibilitar uma assistência para que os recursos sejam bem utilizados”, afirmou Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional.

O Fundo garantidor do Sebrae vai atuar como avalista das operações de crédito para os pequenos negócios – pesquisa da instituição revelou que apenas 12% dos empreendedores conseguiram obter financiamento.

MP do Desenrola PJ

O governo federal enviará ao Congresso Nacional até sexta-feira, 8, uma Medida Provisória (MP) para lançar o do Programa Desenrola Brasil voltado para os pequenos negócios, anunciou o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, durante o Encontro dos Dirigentes. A expectativa é beneficiar mais de 8 milhões de empresas com a medida, que vai possibilitar a renegociação dos débitos dos empresários junto às instituições financeiras.

“Estamos fazendo a proposta em conciliação com o Congresso Nacional para darmos maior celeridade. A medida provisória pode absorver parte do texto do projeto de lei que já está na Câmara dos Deputados”, disse Márcio França. “Não queremos nada a mais do que outros grupos da economia já conseguiram. O que queremos é fortalecer esse setor, que é grande para a geração de emprego no nosso país”, completou.