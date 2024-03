Datas são diferentes entre quem recebe até um salário mínimo e quem recebe mais - Reprodução

Publicado 13/03/2024 07:55 | Atualizado 13/03/2024 08:14

O abono anual dos beneficiários da Previdência Social, chamado por muitos de "13º do INSS", será adiantado neste ano. A medida foi assinada pelo presidente Lula e publicada nesta quarta-feira (13).

As pessoas que tenham recebido auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão ou auxílio por incapacidade temporária poderão receber o abono.

A primeira parcela dos valores será depositada em abril e maio (a depender do cartão final de inscrição), junto com o pagamento do benefício de abril, e a segunda será paga em maio e junho (a depender do cartão final de inscrição), junto com o pagamento do benefício de junho.

Normalmente os valores são pagos no segundo semestre, mas nos últimos dois anos também houve adiantamento.

Datas para os pagamentos



Até um salário mínimo:

Cartão com final 1 - 24/04 e 24/05



Cartão de final 2 - 25/04 e 27/05



Cartão de final 3 - 26/04 e 28/05



Cartão de final 4 - 29/04 e 29/05

Cartão de final 5 - 30/04 e 31/05



Cartão de final 6 - 02/05 e 03/06



Cartão de final 7 - 03/05 e 04/06

Cartão de final 8 - 06/05 e 05/06



Cartão de final 9 - 07/05 e 06/06



Cartão de final 0 - 08/05 e 07/06



Mais de um salário mínimo:



Cartões de final 1 e 6 - 02/05 e 03/06



Cartões de final 2 e 7 - 03/05 e 04/06



Cartões de final 3 e 8 - 06/05 e 05/06



Cartões de final 4 e 9 - 07/05 e 06/06



Cartões de final 5 e 0 - 08/05 e 07/06