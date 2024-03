Confiança do consumidor da região metropolitana do Rio cresceu em fevereiro - Reprodução: redes sociais

Publicado 13/03/2024 20:29 | Atualizado 13/03/2024 20:30

A confiança do consumidor da região metropolitana do Rio na situação presente, em fevereiro, apresentou alta em relação a janeiro. De acordo com sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), feita com 998 entrevistados, entre os dias 21 e 23 de fevereiro, o índice ficou em 122,6 pontos, contra 121,5 do mês anterior. O destaque ficou com os gastos com bens duráveis que teve 131,6 pontos. Em janeiro, o indicador foi de 125,4.

Tanto o índice de situação futura quanto o indicador geral registraram queda. A indicador futuro ficou em 133,6 pontos, enquanto em janeiro foi de 136,6. Os gastos com bens duráveis também foram o destaque e apresentaram alta em relação ao mês anterior: 124,6 pontos contra 121,5.

O índice geral caiu de 130,6, em janeiro, para 129,2 pontos em fevereiro.

”Observamos uma redução no indicador geral do Visão do Consumidor, puxada pela situação futura. Apesar disso, dentro deste indicador, pode-se notar um aumento do subíndice gastos com bens duráveis, o que mostra que não estamos em uma tendência clara de queda, mas uma provável acomodação. A situação presente subiu, com destaque também para gastos com bens duráveis, atenuando o resultado do índice geral”, explica o diretor-executivo do IFec RJ, João Gomes.