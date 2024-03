Usuários poderão buscar oferta de serviços tanto em ambientes físicos quanto no digital - Divulgação

Publicado 13/03/2024 17:20



Rio - O Governo do Estado do Rio, por meio da Secretaria de Transformação Digital, vai oferecer, a partir desta quarta-feira (13), os serviços do Poupa Tempo RJ no portal GovRJ . Em parceria com a Secretaria da Casa Civil e o Proderj, o Rio de Janeiro é pioneiro na implantação do conceito 'figital', tendência que busca unir a oferta de serviços tanto em ambientes físicos quanto no digital. O objetivo é desburocratizar e facilitar a vida do cidadão fluminense.

"Essa é mais uma importante ferramenta para a população no nosso portal, que já oferece mais de 2 mil serviços. Estamos caminhando para termos um Estado 100% digital. Nosso objetivo é dar agilidade, celeridade e otimizar o atendimento ao cidadão", afirmou o governador Cláudio Castro.



A população pode realizar rapidamente diversas ações como, por exemplo, consultar o número do cadastro único (CadÚnico), pesquisar a situação cadastral do CPF e solicitar a emissão de segunda via, emitir a segunda via do RENACH (Registro Nacional de Condutores Habilitados), solicitar e consultar o seguro-desemprego e acessar informações sobre o Vale Social.



Para consultar os serviços do Poupa Tempo RJ no portal é fácil e rápido. Basta acessar o endereço www.rj.gov.br, realizar a pesquisa no campo de busca dos serviços diretamente na página principal ou clicar em “cidadão” e, depois, em “Poupa Tempo RJ”. Todo o conteúdo disponível está em linguagem simples, de forma objetiva e inclusiva.



"Estamos sempre atentos às novas tendências e novidades que podem facilitar a vida da população com o uso da tecnologia. Como entusiasta da transformação digital, percebi que o conceito figital seria um grande diferencial na oferta dos serviços públicos. Estamos construindo um Rio de Janeiro que olha para todos, atendendo tanto o cidadão que deseja realizar diversas ações de forma digital, quanto aqueles que preferem o atendimento presencial nas unidades físicas", destacou o secretário de Transformação Digital, Mauro Farias.



Acessibilidade



Por meio do programa RJ Digital, o cidadão fluminense tem acesso no portal a mais de 2 mil serviços. O canal conta com um intérprete virtual para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), um novo recurso implementado esse ano. A interpretação em Libras permite a tradução de todo o conteúdo, sejam textos, áudios ou vídeos.