Na rodovia Presidente Dutra o diesel comum foi encontrado a média de R$ 5,90 e o tipo S-10, a R$ 6,05Reprodução

Publicado 13/03/2024 18:48 | Atualizado 13/03/2024 18:48

No consolidado de fevereiro, a BR-101 foi a rodovia mais cara para abastecer com os dois tipos de diesel. É o que aponta a mais recente análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa. No período, o diesel comum foi comercializado a média de R$ 6,04 na via e o diesel S-10 a R$ 6,16.

Já a média mais baixa para o tipo comum foi identificada nas bombas da rodovia Régis Bittencourt e da Fernão Dias, a R$ 5,78. O tipo S-10 mais barato também foi encontrado nos postos da Régis, a R$ 5,87.

“Isso significa que os caminhoneiros que passam pela BR-101 pagam em média 4% a mais para abastecer com o diesel comum, se comparado ao preço praticado na Régis Bittencourt e na Fernão Dias. Já o motorista que abastece com o tipo S-10 na BR-101 desembolsa 5% a mais, ante a Regis”, destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Na rodovia Presidente Dutra o diesel comum foi encontrado a média de R$ 5,90 e o tipo S-10, a R$ 6,05.

