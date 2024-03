Valor médio das dívidas de energia dos moradores do estado é de R$ 1.368,00 - Foto: Marcello Casal Jr. - Agência Brasil

Publicado 13/03/2024 09:25 | Atualizado 13/03/2024 09:29

Rio - A Light, responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Rio de Janeiro, está participando do MegaFeirão Serasa e Desenrola, oferecendo descontos que variam de 7,4% a 59,9% para a renegociação de dívidas. A ação acontece até o dia 28 de março.

No mutirão, a distribuidora disponibilizou mais de 661 mil ofertas na plataforma Limpa Nome da Serasa , com período médio de 1.114 dias de inadimplência. O valor médio das dívidas de energia dos moradores do estado é de R$ 1.368,00.

Os consumidores podem visualizar suas dívidas com a empresa e quitá-las através do site , do aplicativo Serasa disponível no Google Play e na App Store, ou entrar em contato pelo WhatsApp (11) 99575–2096. As negociações também podem ser feitas de forma presencial nas agências dos Correios de todo o Brasil, sem cobrança de taxa extra.Segundo o Mapa de Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, cerca de 30% dos habitantes do estado estão com pendências em aberto com suas contas básicas. Além da energia, o segmento de contas inclui também as dívidas de água e gás.