Redução na taxa de juros do empréstimo consignado é oportunidade de renegociar contratosReprodução / Internet

Publicado 17/03/2024 05:00 | Atualizado 17/03/2024 09:09

No início de março, o empréstimo consignado para aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS passou por mudanças significativas. A redução do teto da taxa de juros e aumento nas margens e prazos tornaram a modalidade mais atrativa para quem deseja ter dinheiro extra, seja para auxiliar nas despesas ou para utilizar em algum objetivo pessoal. No entanto, contratar o produto sem cuidado pode se tornar um peso que acaba por desequilibrar as finanças. O DIA conversou com especialistas, representantes de instituições financeiras e clientes para descobrir a melhor maneira de utilizar a modalidade de crédito, sem prejudicar o orçamento.

No dia 4 entrou em vigor o novo teto da taxa de juros — 1,72% ao mês — para empréstimos consignados e 2,55% ao mês para operações de cartão de crédito consignado para aposentados, pensionistas e beneficiários da Previdência Social. Ele representa o valor máximo a ser cobrado. Além disso, o total do que pode ser comprometido com o empréstimo subiu para 45%, sendo 35% para empréstimo pessoal, e 10% distribuídos entre cartão de crédito e cartão de benefício.

As novas regras podem atrair clientes interessados em condições mais vantajosas. No entanto, é essencial ponderar sobre a finalidade do empréstimo e o impacto da dívida na renda mensal. De acordo com o INSS, somente no Estado do Rio de Janeiro, os 3.213.140 beneficiários totalizavam R$ 240.492.791,02 em empréstimos consignados no mês de fevereiro.



O professor Helinton Couto, 50 anos, recorreu a um empréstimo antes da redução das taxas. "Mesmo com esse desconto que houve agora decretado pelo governo, o juro ainda é altíssimo, um dos maiores do mundo. Então, se não se preocupar com os juros finais, você em médio prazo começa a ter problemas financeiros", alerta.

Oprofessor Helinton Couto avaliou bem os juros antes de contrair um empréstimo consignado Paulo Sergio Costa / Agência O Dia

Couto considera arriscado levar em conta apenas as parcelas. "A maioria das pessoas tende a ser atraída pelas parcelas. O problema é que, às vezes, começam a acumular e ficam altas, atrapalhando o orçamento familiar. Viram uma bola de neve", disse.

Para o economista João Adolfo de Souza, embora seja uma ferramenta valiosa, é crucial utilizar o consignado com responsabilidade. "É preciso evitar empréstimos desnecessários ou exceder a capacidade de pagamento. Antes de solicitar, uma análise criteriosa de finanças é essencial para garantir que a parcela a ser descontada mensalmente esteja alinhada com o orçamento do solicitante", disse.

Além disso, antes de assinar qualquer contrato de empréstimo consignado, o especialista recomenda ler atentamente todas as cláusulas. "Certifique-se de entender os termos, as condições e as taxas envolvidas. Se houver dúvidas, não se deve hesitar em procurar a orientação de um especialista", exlica.

Média de 1,6%

De acordo com o Banco Central, a média de juros cobrada pelos principais bancos do país para o consignado no mês de fevereiro foi de 1,6%. O valor, abaixo do teto estipulado pelo Governo Federal, reflete a competitividade entre as instituições financeiras para oferecer o produto aos beneficiários.

O aposentado ou pensionista que tiver interesse em contratar um empréstimo consignado também pode consultar as taxas praticadas pelos bancos no aplicativo ou site do Meu INSS . Confira os bancos que oferecem as melhores taxas na primeira quinzena de fevereiro.

- Banco Cooperativo Do Brasil (Bancoob): 1.35%

- Banco Imbursa SA: 1.50%

- Banco Paulista SA: 1.51%

- Qi Sociedade De Crédito Direto SA: 1,54%

- Banco Bradesco Financiamentos: 1.55%

- Nu Financeira: 1,55%

- Banco Seguro SA: 1.56%

- Banco Arbi: 1,56%

- Banco Cfi SA: 1,56%

- Banco Inter SA: 1,57%

- Banco Daycoval SA: 1.58%

- Banco Agibank SA: 1.59%

- Cetelem - BNP: 1,59%

- Zema CFI SA - 1,6%

- Bari SA - 1,61%

- Pic Pay Bank - 1,61%

- Senff SA: 1,61%

- Banco Cooperativo Sicredi SA: 1.62%

Oportunidade de economia

Uma das chances de reduzir custos é fazer a portabilidade da dívida para bancos que oferecem condições melhores. No entanto, é importante que os beneficiários estejam cientes dessa opção e comparem as taxas antes de tomar uma decisão.

De acordo com o consultor financeiro e criador da plataforma S.O.S. Dívidas, Emanuel Gonçalves da Silva, essa possibilidade é relevante para empréstimos de longo prazo, como financiamentos imobiliários, em que pequenas diferenças nas taxas de juros podem resultar em economias significativas ao longo do tempo.



O consultor financeiro Emanuel Gonçalves da Silva, recomenda clientes a procurarem portabilidade para empréstimos de longo prazo Divulgação

"Eu acho interessante o cliente ficar sempre atento às taxas que outras instituições estão praticando e tentar fazer a portabilidade o quanto antes, para ter uma melhor condição e pagar menos", sugere. Segundo o consultor, é possível até pegar um dinheiro extra devidos aos juros menores. "Os bancos sempre tem a intenção de emprestar dinheiro, então quando se faz o recálculo da dívida, é possível pagar o mesmo valor de parcela e ainda pegar uma quantia extra, devido à abertura da margem", ressalta.

Silva dá dicas sobre as etapas para realizar a portabilidade.

- Verificação da instituição financeira receptora: O primeiro passo para fazer a portabilidade do empréstimo consignado é entrar em contato com a instituição financeira para a qual se deseja transferir a dívida.



- Simulação da portabilidade: Nesta etapa, você pode comparar as condições oferecidas pela nova instituição com as do seu contrato atual.

- Análise da proposta: Após receber a proposta da nova instituição, é importante analisá-la cuidadosamente para ter certeza de que ela oferece condições mais vantajosas.

- Formalização da solicitação: Se estiver satisfeito com a proposta, o beneficiário pode formalizar a solicitação de portabilidade.

- Comunicação entre as instituições financeiras: As duas instituições financeiras envolvidas no processo irão se comunicar para realizar a transferência da dívida.



- Acompanhamento e conclusão: Por fim, o beneficiário deve acompanhar o processo até a sua conclusão.

Juros menores, dinheiro a mais



Frater Sole, sócio da AFP Cred, financeira que atende somente beneficiários do INSS no Centro do Rio, esclarece que as reduções constantes nos juros geram, inclusive, oportunidade de negócios. "É mais um gancho pra entrar em contato com o cliente e oferecer uma proposta melhor, assim liberando troco ou reduzindo o valor das parcelas", destacou. Segundo ele, a maioria dos clientes quer um dinheiro extra. "Quando eles [os clientes] procuram a portabilidade, já estão programados para pagar o valor da parcela, então tem a intenção de sair com um dinheiro a mais", explicou.

A pensionista Eliana Maristela Silva, 67 anos, fica atenta às notícias sobre consignados. Assim que soube da baixa nas taxas, correu para renegociar. "Eu vi na televisão que tinha reduzido e perguntei para o gerente se a gente conseguia refazer o empréstimo. Minha intenção era pagar menos, mas, com a proposta que ele fez, acabei pagando a mesma coisa e coloquei um dinheiro no bolso que vai me ajudar bastante neste mês", conta.

Caso o governo estabeleça um novo teto para os juros, Eliana diz que vai refazer o contrato. "O troco do empréstimo que eu peguei foi bom, mas se puder baixar o valor da parcela, fica melhor ainda", conclui.

Proteção contra práticas abusivas e golpes

Segundo dados do Banco Central, a modalidade cresceu 562% nos últimos 12 anos. Por isso é importante ficar atento a contratações indesejadas e abusos nos contratos. Para quem acabou de consolidar o direito ao benefício, o INSS impõe um bloqueio de benefícios para novos empréstimos durante os primeiros 180 dias. A medida visa a proteger o beneficiário de fraudes e contratações impulsivas. Caso tente contratar o consignado, ele terá a mensagem de "Benefício bloqueado por concessão" até o fim do prazo. No entanto, após 90 dias é possível desbloquear pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS.

Quem contraiu um empréstimo deve ficar atento à data do primeiro desconto, ao Custo Efetivo Total (CET) das operações e ao Imposto sob Operação Financeira (IOF) total que vai incidir sobre a transação. Essas informações evitam cobranças indesejadas e possibilidade de golpes.