Litro do etanol foi vendido no País a um preço médio de R$ 3,75 - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 18/03/2024 12:00

A última análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, apontou que o preço médio do litro da gasolina fechou os primeiros dias de março a R$ 5,91, com redução de 0,17%, ante fevereiro.

No recorte regional, o Nordeste encerrou o período com o combustível comercializado a R$ 5,99, após recuo de 0,33%, em relação ao mês anterior. No Sul, o litro nas bombas ficou 0,17% mais barato e foi encontrado a R$ 5,86. O Norte liderou o ranking do maior aumento, de 0,64%, e também da média mais alta, de R$ 6,31. Já a média mais baixa foi registrada nos postos de abastecimento do Sudeste, vendida a R$ 5,79.

Entre os estados, São Paulo ocupou o lugar no ranking que foi da Paraíba em fevereiro, e comercializou o litro da gasolina pela média mais baixa de todo o País, a R$ 5,72. Já a mais alta continua sendo comercializada no Acre, a R$ 6,77. A redução mais significativa de todo o território nacional, de 1,49%, foi identificada na Bahia, onde a média fechou a R$ 5,97. Já a maior alta, de 3,02%, foi vista nos postos do Amazonas, que fechou com o litro a média de R$ 6,15.

“Ao analisar os estados e as regiões brasileiras é possível identificar uma tendência de aumento no preço da gasolina mais acentuada que a de redução. Olhando para o cenário de 2024, de janeiro a março, o aumento no preço do combustível já chega a 3%. Já o aumento para o etanol chegou a 4%”, destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Preço do etanol sobe em março

O etanol seguiu tendência de alta no início do mês, com a média nacional comercializada a R$ 3,75, após aumento de 0,54%, se comparado a fevereiro.

Todas as regiões registraram acréscimo no preço do combustível, com destaque para o Sudeste, que apesar de apresentar o segundo menor preço, registrou uma alta de 0,82% no preço, ante o mês anterior. A média mais alta foi novamente encontrada nas bombas de abastecimento do Norte, a R$ 4,48, e a mais baixa, no Centro-Oeste, a R$ 3,63.

O aumento mais expressivo para o etanol, de 4,15%, foi identificado no Amazonas, que fechou o período com a média a R$ 4,27. Já o etanol mais caro foi comercializado em Roraima, a R$ 5,02. Também houve reduções e a mais expressiva, de 3,54%, foi vista nas bombas do Rio Grande do Norte, onde o etanol fechou a R$ 4,36. Já a média mais baixa foi encontrada no Mato Grosso, a R$ 3,49.

“Ainda que tenha apresentado acréscimo no preço na maior parte do País, o etanol continua mais competitivo que a gasolina e vem se destacando como combustível economicamente mais vantajoso para abastecimento na maioria dos estados brasileiros, além de ser ecologicamente mais vantajoso por contribuir para uma mobilidade de baixo carbono”, reitera Pina.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, com uma robusta estrutura de data science que consolida o comportamento de preços das transações nos postos, trazendo uma média precisa, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: mais de 1 milhão, com uma média de oito transações por segundo. A Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.