Desde sua criação em 2002, a TheLotter cultivou uma forte reputação internacional, tendo pago mais de US $ 125 milhões para mais de 9 milhões de usuários em todo o mundo, com vencedores latinoamericanos de países como Brasil, Panamá, Uruguai, Chile, El Salvador, Costa Rica e México se destacando.Divulgação

Publicado 18/03/2024 10:16

Sem sair de casa, apenas utilizando seu celular, você pode se tornar o primeiro brasileiro a ganhar um jackpot recorde deTudo o que você precisa fazer é seguir os 3 passos descritos abaixo e garantir sua chance no próximo sorteio da Mega Millions na terça-feira 19 de março.

A Mega Millions é famosa por alcançar valores altíssimos, podendo passar dos bilhões de dólares, e por coroar muitos vencedores pelo caminho. Só em 2023 foram 10 ganhadores de prêmios maiores, desde $20 milhões até $1,6 bilhões de dólares!

Jogue em 3 passos simples:

A TheLotter informa por e-mail ou SMS quando você ganhar e os prêmios são 100% livres de comissão!

Como funciona a TheLotter?

Assim que sua solicitação for confirmada, a equipe de agentes locais da TheLotter nos Estados Unidos cuidará da compra do bilhete oficial da Mega Millions em seu nome. Eles não apenas gerenciam todo o processo, mas também fornecem uma cópia digitalizada diretamente na sua conta pessoal, garantindo sua participação neste sorteio emocionante.

Ganhadores da TheLotter

A joia da coroa

Embora o Brasil tenha suas próprias loterias nacionais, as loterias dos EUA se destacam especialmente por seus enormes prêmios em dólares, atraindo jogadores de todo o planeta, e os brasileiros não são exceção! Mega Millions ostenta um impressionante prêmio recorde deconquistado em 2023, um dos maiores da história dos jogos lotéricos.

Economize e ganhe!

Jogar na Mega Millions é muito conveniente! Por apenas US $ 5 por linha, incluindo a taxa de serviço do site, você pode ganhar prêmios no valor de bilhões de dólares. Mas isso não é tudo, a TheLotter também oferece inúmeras ofertas para economizar dinheiro e tempo, como assinaturas, sindicatos e sorteios múltiplos.