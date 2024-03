Ovos de Páscoa artesanais são um excelente produto para aumentar o faturamento - Luciano Belford/Agência O Dia

Ovos de Páscoa artesanais são um excelente produto para aumentar o faturamentoLuciano Belford/Agência O Dia

Publicado 18/03/2024 12:38

A próxima data comemorativa importante para quem empreende é a Páscoa. As empresas do segmento de doces estão otimistas com a perspectiva de vendas para este ano. Uma condição importante e competitiva é o preço. Pensando em estimular estratégias para empreendedores, o Sebrae Rio indica oportunidades para aumento de vendas, além dos tradicionais chocolates, a partit der um conteúdo elaborado para a data e disponível na internet.



“Datas comemorativas são importantes para quem quer aumentar receitas e fidelizar e atrair novos clientes. Hoje, o empreendedor precisa ter diferentes planejamentos para que o seu negócio seja relevante, como estar presente nas redes sociais, ser criativo na hora de vender, promover interações com os clientes e explorar diversos nichos de mercado”, garante Margareth Carvalho, gerente de Conhecimento e Competitividade do Sebrae Rio.



Oportunidade para quem vende chocolate - Invista em formatos de chocolate diferenciados; procure tendências de cores e embalagens; venda sabores variados e ofereça a oportunidade de personalização de encomendas; esteja alinhado à sustentabilidade e à diversidade; adeque-se regras de rotulagem e trabalhe com produtos com menos ou zero açúcares. Outra oportunidade é trabalhar com a linha vegana, um nicho que vem crescendo consideravelmente com opções que podem substituir o chocolate para atender esse perfil de consumo.



Oportunidades além do chocolate - Alimentação: Bolos de potes, cestas de café da manhã, ceias completas, tortas (doces e salgadas), brownies, vinhos e refrigerantes, entre outros.



Embalagens: Podem ser personalizadas, próprias para ovos de Páscoa ou que sigam tendências de sustentabilidade, com um visual mais minimalista.



Artesanato: Itens personalizados para a data que trabalhem com elementos temáticos como coelhos, ovos e cenouras.



Decoração: Elementos decorativos para mesas e decoração de ambientes, que incluem cestas, coelhos e outros elementos que remetam à data.



Outros itens: Canecas e copos personalizados, pelúcias, camisetas, orelhinhas de coelho, entre outros itens temáticos.