Fachada Prefeitura do RioDivulgação

Publicado 18/03/2024 21:13

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, na noite desta segunda-feira (18), que os servidores municipais ativos e inativos ganharão um reajuste de 5,26% na folha de pagamento referente ao mês de março. O valor reajustado começará a ser pago no início de abril.



Ainda segundo a Prefeitura, o reajuste, que estava devidamente previsto na Lei Orçamentária do município para este ano, foi calculado para apresentar ganho real com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulado ao longo de 2023, que chegou a 4,62%.

Com a medida, o gasto com a folha salarial aumentará em aproximadamente R$ 89 milhões. Atualmente, esse custo gira em torno dos 1,7 bilhão anuais. A Prefeitura do Rio tem cerca de 211 mil servidores ativos e inativos.

Em novembro do ano passado, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), afirmou que o município concederia reajuste salarial aos estatutários em 2024.