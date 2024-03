Para 2025, também houve deterioração da inflação, de 3,51% para 3,52% - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Para 2025, também houve deterioração da inflação, de 3,51% para 3,52%Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 19/03/2024 11:16

As projeções dos analistas para a inflação de 2024 e para a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro subiram nesta semana, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 19, pelo Relatório Focus do Banco Central. A pesquisa realizada com economistas é divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC).

A projeção para o IPCA - índice de inflação oficial — subiu de 3,77% para 3,79%, ainda menor que a estimativa de um mês antes, de 3,82%. Para 2025, foco da política monetária, também houve deterioração, de 3,51% para 3,52%, mesma mediana de quatro semanas atrás.



Essas estimativas serão consideradas pelo Copom na reunião que se inicia nesta terça. No encontro anterior, as medianas da Focus estavam em 3,81% e 3,50%, respectivamente. Já as projeções oficiais do BC eram de 3,5% e 3,2%, nessa ordem.

Na pesquisa Focus, considerando as 112 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2024 passou de 3,75% para 3,71%. Para 2025, a projeção subiu de 3,50% para 3,55%, considerando 111 atualizações no período.



Para 2026, a projeção continuou em 3,50% pela 37ª semana consecutiva — seguindo a reancoragem apenas parcial destacada pelo BC após a manutenção da meta de inflação em 3,0% para este e os próximos anos. No horizonte mais longo, de 2027, a estimativa seguiu em 3,50%, como também está há 37 semanas.



As estimativas do Relatório de Mercado Focus continuam acima do centro da meta para a inflação, de 3,00%. O IPCA de 2023 ficou em 4,62%, abaixo do teto da meta (4,75%, para um centro de 3,25% no ano passado), evitando o estouro do objetivo a ser perseguido pelo BC pelo terceiro ano consecutivo, depois de 2021 e 2022.



Projeção suavizada



Os economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa para a inflação suavizada para os próximos 12 meses no Relatório de Mercado Focus desta semana, de 3,51% para 3,45%, de 3,73% há um mês.



Em junho do ano passado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva iria editar decreto estabelecendo uma meta contínua de inflação a partir de 2025, em substituição à atual meta-calendário.



No dia 20 de outubro, porém, Haddad confirmou que não havia previsão para publicar o decreto que regulamenta a meta de inflação contínua. Mas, como mostrou o Estadão/Broadcast, com a chegada de mais diretores do Banco Central indicados por Lula em janeiro, o decreto da meta de inflação poderia ser finalmente publicado.



Curto prazo



Após o IPCA de fevereiro (0,83%), os economistas do mercado financeiro reduziram as expectativas de inflação de curto prazo no Relatório de Mercado Focus desta terça. A mediana para março de 2024 cedeu de 0,24% para 0,22%. Há um mês, a expectativa era de 0,24%.

Para o IPCA de abril, a estimativa baixou de 0,35% para 0,31%, de 0,36% um mês antes. No caso de maio, que passou a fazer parte do relatório hoje, a projeção passou de 0,22% para 0,21%, contra 0,22% há quatro semanas.

PIB

A mediana para a alta da atividade deste ano passou de 1,78% para 1,80%, ante 1,68% de um mês atrás. Considerando apenas as 71 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim de 2024 passou de 1,90% para 1,80%.



Para 2025, o documento trouxe manutenção na estimativa de crescimento do PIB em 2,00%, como já está há 14 semanas. Considerando as 67 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB de 2025 também seguiu em 2,00%.



Em relação a 2026, a mediana continuou em 2,00% pela 32ª semana consecutiva. O Boletim ainda trouxe a estimativa de crescimento para 2027, que se mantém em 2,00% por 34 semanas.



A estimativa do Ministério da Fazenda para o crescimento do PIB de 2024 é de 2,2%. Já no Banco Central, a projeção atual é de avanço de 1,7% neste ano, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro.

Déficit primário em relação ao PIB

No déficit primário em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, a mediana passou de 0,79% para 0,75%, de 0,80% há um mês.



Apesar da melhora, a Lei Orçamentária Anual de 2024 prevê superávit de R$ 2,8 bilhões neste ano (0% do PIB). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já avisou que o governo "dificilmente chegará à meta zero", até porque o chefe do Executivo "não quer fazer cortes em investimentos e obras".



Já a estimativa do Focus para o déficit nominal em 2024 passou de 6,90% para 6,80% do PIB, mesmo porcentual de um mês atrás. O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após o gasto com juros e outras despesas financeiras.



A estimativa para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB em 2024 passou de 63,64% para 63,90%, ante 63,60% de um mês atrás.



Para 2025, o déficit primário esperado pelo mercado seguiu em 0,60% do PIB, onde já estava há oito semanas. O novo arcabouço fiscal aprovado no ano passado prevê uma meta de superávit primário de 0,5% do PIB no próximo ano.



O déficit nominal projetado para 2025 passou de 6,30% para 6,29% do PIB, de 6,30% um mês atrás. Já a estimativa para a dívida líquida variou de 66,50% para 66,42% do PIB, ante 66,30% de quatro semanas antes.

Selic

O mercado manteve em 9,00% ao ano a mediana do relatório para Selic no encerramento de 2024 pela 12ª semana consecutiva. Considerando apenas as 93 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2024 também seguiu em 9,00% ao ano.



No fim de janeiro, o Copom cortou a Selic pela quinta vez consecutiva em 0,50 pp, para 11,25% ao ano. O colegiado manteve a sinalização de que o ritmo de corte de 0,50 ponto porcentual continua sendo o mais apropriado para as próximas reuniões — no plural.



Na coletiva do último Relatório Trimestral de Inflação (RTI), o presidente do BC, Roberto Campos Neto, esclareceu que essa mensagem — repetida desde agosto — vale sempre para os dois encontros seguintes a cada reunião. No caso atual, para março, em encontro que acontece hoje e amanhã, e maio.



Por isso, todas as 55 instituições financeiras consultadas pelo Projeções Broadcast projetam o sexto corte consecutivo de 0,50 ponto porcentual da taxa Selic, de 11,25% para 10,75% ao ano nesta quarta-feira (20). Diante dos dados mais fortes de atividade e dos alertas da inflação de serviços, a discussão é se agora o BC mantém a mesma sinalização para o plural, ou se indica que é mais provável continuar com a dose de 0,50 ponto apenas até maio.



No encontro de janeiro, o Copom repetiu que a magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular daquelas de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos.



No Relatório de Mercado Focus, a projeção para a Selic no fim de 2025 continuou em 8,50%, como já está há 15 semanas. Considerando apenas as 92 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2025 também seguiu em 8,50% ao ano.



Para 2026, a projeção seguiu em 8,50% pela 33ª semana consecutiva. Para 2027, a estimativa também seguiu em 8,50%, onde se mantém por 32 semanas.

Câmbio

O cenário esperado para o câmbio brasileiro este ano foi revisado no Relatório de Mercado Focus desta semana A estimativa para o câmbio no fim de 2024 passou de R$ 4,93 para R$ 4,95, ante R$ 4,93 de um mês antes. Para 2025, a mediana continuou em R$ 5,00, mesmo nível de dez semanas atrás.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020. Com isso, o Banco Central (BC) espera trazer maior precisão para as projeções cambiais do mercado financeiro.





Déficit em conta corrente

Os economistas do mercado financeiro melhoraram a estimativa de déficit em conta corrente do balanço de pagamentos para 2024 no Relatório de Mercado Focus desta semana. A projeção deficitária passou de US$ 35,00 bilhões para US$ 32,00 bilhões, ante US$ 36,00 bilhões de um mês atrás.

Já para 2025, a estimativa de déficit passou de US$ 38,35 bilhões para US$ 35,00 bilhões, ante US$ 40,00 bilhões há quatro semanas



Em relação ao superávit da balança comercial em 2024, a projeção passou de US$ 82,00 bilhões para US$ 80,98 bilhões, contra US$ 80,00 bilhões há um mês.



Para 2025, a mediana passou de US$ 74,55 bilhões para US$ 74,10 bilhões, ante US$ 70,00 bilhões de quatro semanas atrás.



Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) é mais do que suficiente para cobrir o rombo em transações correntes.



A mediana das previsões para o IDP em 2024 passou de US$ 67,00 bilhões para US$ 66,50 bilhões — mesmo valor esperado há quatro semanas. Para 2025, a estimativa passou de US$ 73,10 bilhões para US$ 72,31 bilhões, ante US$ 75,00 bilhões de um mês antes.

IGP-M

O Relatório de Mercado Focus divulgado nesta terça-feira, 19, pelo Banco Central mostrou nova redução na inflação esperada para o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) este ano.

A mediana para o IGP-M em 2024 passou de alta de 2,80% para 2,55%, na nona semana de alívio. Há um mês, a projeção era de 3,30%. Para 2025, a estimativa seguiu em 3,80%, ante 3,81% de quatro semanas atrás.



Calculados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), os Índices Gerais de Preços (IGPs) são bastante afetados pelo desempenho do câmbio e pelos valores dos produtos de atacado, como as commodities.