Pesquisa aponta que 54% dos brasileiros pretende trocar de telefone em 2024Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 24/03/2024 05:00

Aparelho celular, item que se tornou item indispensável no dia a dia das pessoas. O ideal é ter um que se adeque às necessidades do usuário. Pesquisa recente da GfK, empresa alemã de estudos de mercado, aponta que 54% dos brasileiros desejam trocar de aparelho em 2024. Pensando nisso, O DIA procurou as melhores ofertas de smartphones — dos modelos simples aos mais sofisticados.

Um dos chamados modelos de entrada mais em conta é o Samsung Galaxy A05, de 128 GB. De acordo com a marca coreana, o valor sugerido para o aparelho é de R$ 799. A rede TeleRio comercializa este modelo por menos de R$ 800, assim como o Motorola G14, ambos de 128 GB. Há também o Samsung Galaxy A03, de 32 GB, que custa R$ 699.

A TeleRio pratica os mesmos preços em suas lojas físicas e em seu espaço de vendas on-line. Em uma faixa um pouco mais cara, são comercializados os celulares Samsung A15 por R$ 1.599,90, e o Xiaomi Redmi 13 por R$ 1.349,90. Ambos de 256 GB.

No site da Americanas é possível encomendar o Samsung Galaxy A15, de 128 GB, pode ser encontrado por R$ 926,10, enquanto o de 256 GB é vendido a R$ 1.259,10. O Xiaomi Redmi 13, de 256 GB, é vendido na varejista por R$ 1.393,15.

Enquanto o Samsung Galaxy A03, de 32 GB, pode ser adquirido na Americanas por R$ 449,10 e o pagamento pode ser feito no boleto. Já o Samgung Galaxy A05, de 128 GB, é vendido R$ 719,10.



O preço do Samsung Galaxy A05, de 128 GB, é o mesmo nas Lojas Americanas e na Magalu. O Galaxy A15, de 256 GB, também possui o mesmo preço nas duas varejistas, mas a Magalu pede o pagamento pix para a manutenção do desconto, enquanto a Americanas vende por este valor também no boleto.

Por outro lado, a gigante norte-americana Amazon comercializa o Samsung Galaxy A05, de 128 GB, por R$ 789,90, enquanto o Samsung Galaxy A15, de 256 GB, sai na varejista por R$ 1.699. O Xiaomi Redmi Note 13, de 256 GB, é vendido na loja virtual a R$ 1.147.

Promoções e parcelamentos com operadoras

As operadoras de telefonia costumam oferecer descontos na compra de celulares desde que o comprador assine um determinado plano. Para quem gosta de celulares da Apple, por exemplo, a Vivo e a Claro oferecem descontos.

Sem citar o valor total do produto, a Claro informou que na compra de um Iphone 15, se o cliente possui um plano pós-pago ou ‘Controle’ da operadora, há um desconto de R$ 500. Esse desconto sobe para R$ 800 na compra de um Motorola Razr 40 Ultra. Tais ofertas valem apenas para lojas físicas.

A empresa lembra ainda que possui a opção de um parcelamento em 21 vezes sem juros (condição exclusiva para cartões de crédito do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul, Original e Santander).

A Vivo também oferece vantagens. O iPhone 13 com 256GB, de R$ 3.999, pode sair com descontos a partir de R$ 500 a depender do plano contratado. No Vivo Total de R$ 150/mês, o mesmo smartphone sai por R$ 3.499. A operadora também oferece a possibilidade de parcelamentos de 18 vezes sem juros com o cartão de crédito Vivo Itaú.

A Tim é outra operadora que possui ofertas interessantes. A empresa oferece reduções de preço, que são válidas até esta terça-feira, 26. O iPhone 13 256GB no TIM Black com Apple One 100GB, de R$ 6.299, é comercializado por R$ 2.999. O IPhone 14 Plus 256GB no TIM Black com Apple One 100GB, de R$ 7.299, é sai a R$ 3.499. Enquanto o iPhone 15 256GB no TIM Black com Apple One 100GB, de R$ 8.099, sai por R$ 4.999.

O Samsung Galaxy S24 de 256GB no TIM Black Família 100GB, de R$ 5.999, sai por R$ 2.999 — oferta válida até esta segunda-feira, 25. Já o Moto Edge 40 NEO 256GB no TIM Black Família 100GB, de R$ 2.999 é vendido por R$ 999.

Dicas de especialistas

Para aqueles que esperam comprar um celular neste ano, o Klubi, fintech operadora de consórcios de automóveis e celulares, separou alguns pontos importantes que devem ser considerados pelo consumidor para planejar a compra de um aparelho sem prejudicar as finanças:

1- Qual é o tipo de celular ideal para você?

Avalie o melhor modelo de acordo com suas necessidades antes de fazer um investimento. Se sua prioridade está nos jogos, procure os modelos com melhores opções de memória e gráficos. Se for usar para viajar ou momentos de lazer em que tira muitas fotos, foque na câmera e armazenamento. Mas se for para uma rotina diária de trabalho e uso de aplicativos mais simples, talvez o ideal seja optar por um aparelho com maior duração de bateria.

2- Refine sua busca para chegar no modelo que deseja

Assim que entender qual deve ser o diferencial do seu novo celular, você vai encontrar diversas opções de marcas e modelos com variados preços. Vale comparar os modelos mais novos com os mais velhos para entender qual compensa mais no custo x benefício. Algumas vezes as fichas técnicas são muito similares e a grande diferença pode estar apenas no preço.

Trocas de celulares

A psicóloga Natália Nascimento, de 27 anos, compartilhou sua experiência de recente troca de telefones. Ela, que mora na Tijuca, Zona Norte, mudou de aparelho em novembro de 2023.

"O anterior já estava comigo há dois anos e eu estava buscando investir em um melhor que atendesse às minhas demandas de trabalho. Não conseguia fazer minhas edições de vídeos e imagens para as redes sociais no anterior. Ele também não tinha qualidade de câmera e memória desejadas. O preço é um fator importante, mas não o suficiente para eu comprar um mais barato, se não tiver as características que citei", explica.

"Quando vou escolher o aparelho sempre vejo vídeos ou sites de avaliação do aparelho, alguns até fazem a comparação entre dois para que possamos estar em dúvida pra ver qual o melhor. Nunca comprei com operadora; sempre achei mais barato em promoções, principalmente na internet", completa.

Felipe Campos, de 26 anos, morador da Freguesia, na Zona Oeste, o administrador também mudou de aparelho em novembro. "É bem raro, tento fazer sempre durar o máximo e pesquiso um novo de olho na durabilidade. Meu último telefone durou mais de seis anos, e estou mirando cinco anos com esse", justifica.

"O preço com certeza é um fator importante, mas dessa vez o que mais me interessava era a duração da bateria, qualidade da câmera e performance no geral, com um bom processador. Devo ter passado o último ano e meio pesquisando e vendo modelos novos que seriam lançados para poder tomar a melhor decisão. Gosto de comprar na Black Friday, mas acho importante acompanhar o histórico dos preços pra ter certeza de que o desconto nesse período é realmente diferenciado do resto do ano", afirma.