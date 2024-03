Procon Carioca recomenda que consumidor deve pesquisar preços dos ovos de Páscoa - Divulgação

Publicado 22/03/2024 12:47

O Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon Carioca, realizou uma pesquisa comparativa de preço de produtos de Páscoa para oferecer uma referência ao consumidor dos itens mais comercializados neste período. O levantamento abrange 31 itens comercializados em cinco e-commerces com grande presença na cidade e foi realizado entre os dias 13 e 15. Os sites consultados foram Magalu, Americanas, Casa & Video, Mercado Livre e Amazon. E os produtos selecionados foram ovos de páscoa, caixas de bombom e barras de chocolate, de variados tamanhos e marcas.

A pesquisa encontrou diferenças significativas entre os preços dos produtos. A maior delas foi em relação ao preço do ovo Nestlé Kit Kat 332g, que custava R$ 64,99 nas Americanas e chegou a R$ 134,99, na Magalu, variação de 107,91%. A caixa de bombom Lacta Ouro Branco e Sonho de Valsa 220G custava R$ 13,95 no Mercado Livre e R$ 28,75 na Magalu, variação de 105,81%. Já o ovo de Sonho de Valsa Lacta custava R$ 64.99 na Americanas e R$ 125,99 no Magalu, a terceira maior variação, chegando a 93,86%. Essa mesma diferença percentual foi constatada no ovo Bis Lacta 318G, que também custava R$ 64,99 na Americanas e R$ 125,99 no Magalu. O ovo Tripla Camada Oreo 320G custava R$ 78,39 na Magalu e R$ 145,49 na Amazon, variação de 86,24%. A barra de chocolate branco Laka 80g variou de R$ 5,99 nas Americanas a R$ 10,99 na Amazon, diferença de 83,47%. O ovo Lacta Ouro Branco 359G, que custava R$ 68,99 na Americanas e R$ 125,99 na Magalu, variação de 82,62%.

O diretor-executivo do Procon Carioca, Igor Costa, explica que os agentes identificaram variações significativas nos produtos e isso acende sinais de alerta para a hora da compra. "É fundamental o consumidor realizar pesquisa prévia para encontrar o melhor preço e as melhores condições de compra. Além disso, antes de realizar a compra online, é indispensável verificar a confiabilidade do site e checar avaliações sobre o produto e o atendimento na plataforma", ressalta Igor Costa.

Outros pontos importantes que devem ser observados são a modalidade de pagamento — pois um mesmo produto pode apresentar maior valor para pagamento parcelado —, a política de troca, o valor do frete e o prazo de entrega.

Já para as compras realizadas nas lojas físicas, o Procon carioca orienta que o consumidor deve verificar se o valor e condições dos produtos na loja estão condizentes com as propagandas apresentadas pela empresa na televisão ou mídias sociais.

Para compras presenciais ou on-line, o órgão ressalta a importância de verificar a qualidade dos produtos, principalmente a data de validade, a procedência e o estado de conservação da embalagem.