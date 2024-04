Preços médios do etanol e da gasolina não registraram variação - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 01/04/2024 14:25

De acordo com a última análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, o valor médio do litro da gasolina fechou março a R$ 5,91, com tendência de estabilidade em relação a primeira quinzena do mês, quando encerrou com a mesma média.

Na análise regional, aumentos no preço da gasolina foram identificados no Nordeste, onde a média fechou março a R$ 6,01, após aumento de 0,33%, o mais expressivo do País. Na Região Norte o combustível aumentou 0,16% e foi comercializado a R$ 6,32, maior valor médio entre as regiões. As demais comercializaram o combustível com queda de 0,17%, ante a quinzena anterior.

No recorte por estado, no Amazonas a gasolina foi encontrada a R$ 6,26, com o aumento mais expressivo entre os estados, de 1,79%. Já a gasolina mais cara foi identificada no Acre, a R$ 6,77. O recuo mais significativo no preço da gasolina, de 0,65%, foi registrado nas bombas de abastecimento do Rio Grande do Norte, onde a média fechou o período a R$ 6,08. Já São Paulo comercializou o litro do combustível mais barato do País, a R$ 5,72.

“Quando comparado com fevereiro, a tendência de estabilidade se mantém, tanto para a gasolina, que registrou um recuo de 0,2% em relação ao mês anterior, quanto para o etanol, que teve aumento de 0,5%. Recuos nos preços dos combustíveis foram identificados em grande parte do País, com exceção da Região Nordeste, onde as altas foram mais evidentes que as reduções”, destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Assim como a gasolina, o preço do etanol também se manteve estável no fechamento de março e foi encontrado a R$ 3,75, mesma média registrada na primeira quinzena do mês. A Região Nordeste se destacou no ranking do maior aumento para o etanol, de 0,93%, que fechou com o litro a R$ 4,34. Além de apresentar o maior preço médio do País para o combustível, de R$ 4,49, a Região Norte também registrou o segundo maior aumento em relação à quinzena anterior, de 0,22%. As demais regiões registraram estabilidade ou queda no preço.

Na análise por estado, Pernambuco comercializou o litro do etanol a R$ 4,33, com o maior aumento de todo o País, 2,36%. Porém, o maior preço médio foi identificado em Roraima, a R$ 5,01. O Mato Grosso registrou a queda mais expressiva para o etanol, de 0,57%, e o menor preço médio de todo o território nacional (R$ 3,47).

“Além de ser considerado economicamente mais vantajoso para abastecimento na maior parte do País, principalmente no Sudeste e no Centro-Oeste, o etanol é ecologicamente mais interessante por ser um combustível que contribui para uma mobilidade de baixo carbono”, conclui Pina.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, com uma robusta estrutura de data science que consolida o comportamento de preços das transações nos postos, trazendo uma média precisa, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: mais de 1 milhão, com uma média de oito transações por segundo. A Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.