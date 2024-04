Americanas está em recuperação judicial desde janeiro - PEDRO IVO/ AGENCIA O DIA

Americanas está em recuperação judicial desde janeiroPEDRO IVO/ AGENCIA O DIA

Publicado 02/04/2024 09:27

A Americanas, em recuperação judicial, anunciou os resultados finais e a conclusão de sua oferta para troca de títulos de dívida (exchange offer) aos detentores de Notas Seniores com vencimento em 2030, com juros de 4.750% e com juros de 4.375%.

A oferta, datada de 28 de fevereiro, propunha a permuta, para cada valor principal de US$ 1.000,00, pagamento em dinheiro ou a combinação de pagamentos na forma de dinheiro e valores mobiliários.

Assim, segundo a companhia, um montante agregado de US$ 669,268 milhões das Notas foi validamente subscrito (e não validamente retirado) na operação, sendo US$ 36,705 milhões em relação à primeira opção e US$ 632,563 milhões na segunda opção.

A data de liquidação para a emissão das notas temporárias que correspondem à opção de cada detentor na Exchange Offer ocorreu hoje, 1º de abril de 2024.

Além disso, US$ 253,110 milhões de notas detidas por certos detentores que assinaram o acordo de apoio à reestruturação confirmaram separadamente a segunda opção.

A companhia afirma ainda no comunicado que a Exchange Offer é conduzida como parte de sua recuperação judicial e outros credores terão o direito de determinar suas opções de recuperação. A troca automática e a novação dos créditos pré-petição de um credor pela contraprestação aplicável deve ocorrer até 26 de julho de 2024.

Compra

A Americanas também anunciou nesta segunda o início de uma oferta para compra (Tender Offer) de seis notas seniores com vencimento em 2030. O montante principal das notas somadas é de US$ 746,89 milhões e a remuneração oferecida é de US$ 0,01 a US$ 300. A Tender Offer será encerrada em 26 de abril.