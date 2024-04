Servidores da Segurança Pública, bombeiros e militares poderão renegociar dívidas com instituições financeiras - Internet/Reprodução

Servidores da Segurança Pública, bombeiros e militares poderão renegociar dívidas com instituições financeirasInternet/Reprodução

Publicado 05/04/2024 11:45

O Procon Estadual fará um mutirão de renegociação de dívidas voltado aos servidores ativos, inativos e pensionistas da Segurança Pública, Corpo de Bombeiros e Forças Armadas. O evento acata uma sugestão da 2ª vice-presidência do Tribunal de Justiça (TJ/RJ), por meio da desembargadora Suely Lopes Magalhães. A ação, que começa na segunda-feira, 8 e vai até o dia 12, terá distribuição de senhas das 10h às 14h na sede do Procon-RJ, localizada na Avenida Rio Branco, 25, 5º andar, no Centro.



De acordo com o presidente da autarquia, Cássio Coelho, o evento terá como principal objetivo a renegociação de débitos e a prestação de atendimentos especializados aos casos identificados de endividamento e superendividamento. Serão atendidas também as situações relacionadas a empréstimos consignados, oferecendo ao servidor participante a mediação especializada do Procon-RJ, além das orientações e o adequado suporte para a regularização de sua situação financeira.



“A iniciativa busca proporcionar equilíbrio financeiro aos servidores públicos das áreas. Com isso, eles poderão desempenhar suas funções com maior tranquilidade, tendo suas contas organizadas e podendo retornar ao mercado de consumo de forma plena e segura”, explica Coelho.



Foram convidadas a participarem do evento as principais instituições financeiras. Até o momento, estão confirmadas: Banco BMG, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, C6, Banco Inter, Itaú, Mercado Pago e Santander, que firmaram um compromisso de apresentar uma proposta mais benéfica do que a apresentada anteriormente.