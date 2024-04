Ação da Enel fará a troca de lâmpadas por modelos mais econômicos e sorteará geladeiras - Arquivo

Publicado 05/04/2024 12:29

A partir de segunda-feira, 8, até sexta. 12, a Enel Distribuição Rio promove palestras e atividades com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além de troca de lâmpadas em São Gonçalo, Duque de Caxias, Petrópolis e Itaboraí. As iniciativas integram o projeto Enel Compartilha Consumo Consciente e são voltadas para o uso da energia em casa, com a utilização correta dos aparelhos domésticos, evitando gastos desnecessários.



Os participantes também terão a oportunidade de trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que têm alto consumo de energia, por outras de LED – até 80% mais econômicas e 10 vezes mais duráveis. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca por até duas de LED por unidade consumidora.



Troca de geladeiras



De terça, 9, a quinta-feira, 11, entre 9h e 16h, durante as atividades do projeto em Duque de Caxias, a Enel vai oferecer também aos clientes da comunidade de Santa Cruz da Serra atendimento móvel com serviços, como cadastro no programa Tarifa Social, troca de titularidade e negociação de dívidas, além de sortear dez geladeiras, que serão trocadas pelos aparelhos antigos. No local, haverá também troca de lâmpadas antigas dos clientes por duas novas de LED.



Para participar do sorteio das geladeiras, os clientes devem se dirigir à van da Enel na terça e quarta-feira e realizar um cadastro. O veículo ficará estacionada na quadra da Paróquia N. S. de Fátima, na Avenida Automóvel Clube, 197. O cliente deverá apresentar documento de identificação e a última conta de energia paga. O contemplado no sorteio deverá se responsabilizar pelo transporte do refrigerador usado até o ponto de troca e pelo frete do refrigerador novo.



A ação de troca de geladeiras é realizada por meio do programa Enel Compartilha Eficiência, que promove substituição de refrigeradores para clientes da distribuidora de diferentes municípios. As geladeiras entregues pela Enel têm selo Procel de economia de energia e podem consumir até 70% menos energia do que modelos antigos. Em watts, esse valor representa, para um aparelho antigo, o consumo médio de 90kWh/ mês, enquanto um novo consome somente cerca de 24kWh/hora/ mês.



Serviço







- São Gonçalo

Data: segunda-feira, 8.

Horário: 14h às 16h.

Local: Missão de Assistência aos Invisíveis Sociais, na Estrada do Pacheco, 112, Lagoinha.



Data: terça-feira.

Horário:14h às 16h.

Local: Cras Santa Luzia, na Rua Inês Peixoto, Lote 20, Quadra 100, Santa Luzia.



Data: quinta-feira, 11.

Horário: 10h às 12h.

Local: Comunidade Evangélica Elohim, na Rua Turiaçu, 301, Laranjal.



- Petrópolis

Data: quinta-feira, 11.

Horário: 14h às 16h.

Local: Cras Jardim Imperial, na Rua Eurydice Nascimento Pinho, Lote 684, Quadra 39.



- Itaboraí

Data: sexta-feira, 12.

Horário: 10h às 12h.

Local: Associação de Moradores de Aldeia da Prata, na Rua 10, s/Nº, Aldeia da Prata.

- Duque de Caxias

Data: terça-feira, 9 (cadastro para sorteio de geladeiras).

Horário: 10h às 16h.

Local: Paróquia N. S. de Fátima, na Avenida Automóvel Clube, 197, Santa Cruz da Serra.



Data: quarta-feira, 10 (cadastro para sorteio de geladeiras).

Horário: 10h às 16h.

Local: Paróquia N. S. de Fátima, na Avenida Automóvel Clube, 197, Santa Cruz da Serra.



Data: quinta-feira, 11 (sorteio e troca de geladeiras)

Horário: 10h às 16h.

Local: Paróquia N. S. de Fátima, na Avenida Automóvel Clube, 197, Santa Cruz da Serra.