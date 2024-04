Concurso para soldado da PM: prova objetiva acontece neste domingo - Clarice Castro/Governo RJ

Publicado 05/04/2024 18:05 | Atualizado 05/04/2024 18:10

Rio - A prova objetiva do concurso para soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro acontecerá neste domingo (7). Ao todo, 117.628 candidatos disputam as 2 mil vagas oferecidas para recompor parte do efetivo da Corporação.

O exame terá quatro horas de duração, com início previsto para 13h e término para 17h. Os organizadores do concurso recomendam que candidatos cheguem ao local de prova com antecedência de uma hora e meia para o início do exame. Os portões serão abertos às 11h30m e fechados, impreterivelmente, uma hora depois, às 12h30m.

Por uma questão de logística, os 184 locais de prova estão concentrados em quatro cidades da região metropolitana: Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias e Nova Iguaçu.

A elaboração e a aplicação da prova, assim como a fiscalização durante a realização do exame, ficarão a cargo da FGV. Em apoio, a Polícia Militar reforçará o policiamento externo nos locais de prova para garantir a segurança de todos.

"A retomada do concurso para soldado representa uma grande vitória. Com muito esforço e perseverança, conseguimos ultrapassar vários obstáculos administrativos e jurídicos para reiniciar esse processo seletivo, que é fundamental para a Polícia Militar e para a sociedade", disse o secretário da Secretaria de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Pires.

O coronel Luiz Henrique Pires refere-se à anulação da primeira prova do concurso, ocorrida no final de agosto do ano passado. A partir da anulação, teve início um longo processo para descredenciar a empresa responsável pelo concurso e recontratar uma instituição.

Durante esse período de paralisação, a Procuradoria Geral do Estado conseguiu também resolver um obstáculo jurídico, após o Supremo Tribunal Federal considerar inconstitucional o artigo do regulamento do concurso que estabelecia cota de 10% para mulheres. A partir do entendimento entre a PGE e o STF, o ingresso de aprovados ficou restrito às notas obtidas pelos candidatos, independentemente do quesito gênero.

Etapas

A prova objetiva contará com 50 questões, com quatro alternativas cada e apenas uma resposta correta. A avaliação terá uma escala de 0 a 100 pontos, sendo que cada questão terá valor de 02 pontos. As disciplinas da prova objetiva serão: Língua Portuguesa; Matemática Básica; Noções de Direitos Humanos; Noções de Direito Administrativo e Legislação Aplicada à PMERJ; e Noções de Direito Penal e Processual Penal. Será considerado aprovado na prova objetiva escrita o candidato que obtiver, concomitantemente, no mínimo 60% dos pontos e não zerar em qualquer uma das disciplinas.

Para ter acesso ao local de prova e realizar o exame, o candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente, documento de identidade original e o comprovante de inscrição ou pagamento da taxa. Os fiscais da FGV farão as recomendações complementares.



Os aprovados estarão aptos a participar da segunda etapa do concurso, também sob gestão da FGV. A segunda etapa será no dia 07 de julho próximo com prova escrita discursiva - redação. Nessa prova, será avaliada na escala de 0 a 100 pontos, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos.



Após as duas provas de exame intelectual, os aprovados estarão aptos a participar de sete etapas seguintes, estas a cargo da Diretoria de Recrutamento e Seleção da SEPM: preenchimento do Formulário de Informações Confidenciais (FIC) do exame social e verificação dos requisitos para inscrição no concurso; exame antropométrico; Teste de Aptidão Física (TAF); exame psicológico; exames médicos; exame social e toxicológico; e avaliação documental.