Publicado 08/04/2024 15:15

O site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está fora do ar nesta segunda-feira, 8. Questionado pela manhã pela reportagem, o órgão ainda não informou a causa do problema nem forneceu previsão de normalização.

A falha impede a consulta a indicadores econômicos e demais informações disponibilizadas pelo instituto em seu portal na internet.