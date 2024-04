Lula, atual presidente do Brasil - AFP

Publicado 11/04/2024 10:45 | Atualizado 11/04/2024 10:46

Reunião do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com ministros nesta quinta-feira, 11, irá discutir a ampliação de crédito para microempreendedores, confirmou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom).

O encontro, que teve início no período da manhã, irá avaliar o conteúdo da medida provisória (MP) que ainda será editada com ações sobre microcrédito e dívidas de microempresas, cuja assinatura era aguardada para esta quinta-feira, conforme mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



A reportagem mostrou que a cúpula do governo federal estuda a possibilidade de um pacote que inclua ao menos um projeto de lei, além da MP. A reavaliação sobre como apresentar as medidas foi o motivo para o adiamento do anúncio das medidas, agora aguardado para segunda-feira, 15.



Como noticiou o Broadcast Político, o governo planeja dar diretrizes sobre microcrédito no Bolsa Família, renegociar dívidas contraídas no Pronampe - que funcionará como uma espécie de Desenrola de micro e pequenas empresas -, formatar uma securitização de crédito imobiliário, entre outras propostas.



A reunião ocorre no Palácio do Planalto. Além de Lula, estão previstos na agenda:

- Geraldo Alckmin (vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços);

- Rui Costa (ministro da Casa Civil);

- Fernando Haddad (ministro da Fazenda);

- Luiz Marinho (ministro do Trabalho);

- Wellington Dias (ministro do Desenvolvimento Social);

- Márcio França (ministro do Empreendedorismo);

- Alexandre Padilha (ministro das Relações Institucionais);

- Paulo Pimenta (ministro da Secom);

- Tarciana Medeiros (presidente do Banco do Brasil);

- Carlos Vieira (presidente da Caixa);

- Sandra Brandão (chefe do gabinete adjunto de Informações e Apoio à Decisão de Lula);

- Dario Durigan (secretário executivo da Fazenda);

- Guilherme Mello (secretário de Política Econômica da Fazenda);

- Fernando Pimentel (diretor-presidente da Emgea);

- Paulo Pereira (secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável).