Banco Central poderá fechar acordos para obter créditos considerados como de "difícil recuperação" - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Banco Central poderá fechar acordos para obter créditos considerados como de "difícil recuperação"Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 16/04/2024 10:36

A projeção dos analistas para a inflação de 2024 foi revista para baixo, enquanto a estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no ano manteve a tendência de alta, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 16, pelo Relatório Focus do Banco Central. A pesquisa realizada com economistas é divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC).

A projeção dos analistas para a inflação de 2024 foi revista para baixo, enquanto a estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no ano manteve a tendência de alta, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 16, pelo Relatório Focus do Banco Central. A pesquisa realizada com economistas é divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC).

A projeção para a inflação de 2024 passou de 3,76% para 3,71%. Um mês antes, a mediana era de 3,79%. Para 2025, foco principal da política monetária, a projeção passou de 3,53% para 3,56%.



Considerando as 77 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2024 passou de 3,76% para 3,70%. Para 2025, a projeção saiu de 3,60% para 3,56%, considerando 77 atualizações no período.



Para 2026, a projeção continuou em 3,50% pela 41ª semana consecutiva - seguindo a reancoragem apenas parcial destacada pelo BC após a manutenção da meta de inflação em 3,0% para este e os próximos anos. No horizonte mais longo, de 2027, a estimativa seguiu em 3,50%, como também está há 41 semanas.



As estimativas do Relatório de Mercado Focus continuam acima do centro da meta para a inflação, de 3,00%. O IPCA de 2023 ficou em 4,62%, abaixo do teto da meta (4,75%, para um centro de 3,25% no ano passado), evitando o estouro do objetivo a ser perseguido pelo BC pelo terceiro ano consecutivo, depois de 2021 e 2022.



O Comitê de Política Monetária (Copom) divulgou em março projeção de 3,5% para o IPCA de 2024, igual à das reuniões anteriores, de dezembro e janeiro. Para 2025, também seguiu em 3,2%.



A projeção para a inflação de 2024 passou de 3,76% para 3,71%. Um mês antes, a mediana era de 3,79%. Para 2025, foco principal da política monetária, a projeção passou de 3,53% para 3,56%.



Considerando as 77 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2024 passou de 3,76% para 3,70%. Para 2025, a projeção saiu de 3,60% para 3,56%, considerando 77 atualizações no período.



Para 2026, a projeção continuou em 3,50% pela 41ª semana consecutiva - seguindo a reancoragem apenas parcial destacada pelo BC após a manutenção da meta de inflação em 3,0% para este e os próximos anos. No horizonte mais longo, de 2027, a estimativa seguiu em 3,50%, como também está há 41 semanas.



As estimativas do Relatório de Mercado Focus continuam acima do centro da meta para a inflação, de 3,00%. O IPCA de 2023 ficou em 4,62%, abaixo do teto da meta (4,75%, para um centro de 3,25% no ano passado), evitando o estouro do objetivo a ser perseguido pelo BC pelo terceiro ano consecutivo, depois de 2021 e 2022.



O Comitê de Política Monetária (Copom) divulgou em março projeção de 3,5% para o IPCA de 2024, igual à das reuniões anteriores, de dezembro e janeiro. Para 2025, também seguiu em 3,2%.



PIB

O relatório elevou novamente a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2024. A mediana para a alta da atividade deste ano passou de 1,90% para 1,95%, ante 1,80% de um mês atrás. Considerando apenas as 44 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim de 2024 seguiu em 2,02%.



Para 2025, o documento trouxe manutenção na estimativa de crescimento do PIB em 2,00%, como já está há 18 semanas.



Considerando as 43 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB de 2025 também seguiu em 2,00%.



Em relação a 2026, a mediana continuou em 2,00% pela 36ª semana consecutiva. O Boletim ainda trouxe a estimativa de crescimento para 2027, que se mantém em 2,00% por 38 semanas.



A estimativa do Ministério da Fazenda para o crescimento do PIB de 2024 é de 2,2%. Já no Banco Central, a projeção atual é de avanço de 1,9% neste ano, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de março.

Selic

Na esteira de um cenário externo adverso e mudanças na meta fiscal no País, o mercado elevou para 9,13% ao ano a mediana das previsões no Relatório de Mercado Focus do Banco Central para Selic no encerramento de 2024, depois de 15 semanas de estabilidade. Considerando apenas as 64 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2024 passou de 9,00% ao ano para 9,25%.



O Comitê de Política Monetária (Copom) cortou a Selic pela sexta vez consecutiva em 0,50 ponto porcentual, para 10,75% ao ano em março.



O colegiado mudou a sinalização e indicou que o ritmo de corte de 0,50 ponto porcentual continua sendo o mais apropriado para a próxima reunião - no singular, e não no plural.



No encontro de março, o Copom repetiu que a magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular daquelas de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos.



No Relatório de Mercado Focus, a projeção para a Selic no fim de 2025 continuou em 8,50%, como já está há 19 semanas. Considerando apenas as 62 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2025 passou de 8,75% ao ano para 8,50%.



Para 2026, a projeção seguiu em 8,50% pela 37ª semana consecutiva. Para 2027, a estimativa também seguiu em 8,50%, onde se mantém por 36 semanas.





Câmbio

O cenário esperado para o câmbio brasileiro foi revisado no Relatório de Mercado Focus desta semana, conforme divulgação realizada pelo Banco Central. A estimativa para o câmbio no fim de 2024 passou de R$ 4,95 para R$ 4,97, ante R$ 4,95 de um mês antes. Para 2025, a mediana continuou em R$ 5,00 pela 14ª semana seguida.



A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020. Com isso, o BC espera trazer maior precisão para as projeções cambiais do mercado financeiro.