Estágios nas mais diversas áreas do conhecimento, como administração, engenharia e tecnologia da informação, são oferecidos a estudantes dos níveis técnico e superior, de todas as idades. O processo seletivo 100% virtual é realizado pela Plataforma Gupy, por meio do link



"O programa de estágio da Embraer representa uma importante oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal, em um dos setores mais inovadores do país", disse Andreza Alberto, vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação da Embraer. A Embraer anunciou hoje a abertura de 200 vagas para o seu programa de estágio, com início em agosto de 2024. Candidatos de todo Brasil poderão inscrever-se em oportunidades disponíveis nos modelos remoto, híbrido ou presencial, entre os dias 16 de abril e 10 de maio.Estágios nas mais diversas áreas do conhecimento, como administração, engenharia e tecnologia da informação, são oferecidos a estudantes dos níveis técnico e superior, de todas as idades. O processo seletivo 100% virtual é realizado pela Plataforma Gupy, por meio do link https://programasembraer.gupy.io/ "O programa de estágio da Embraer representa uma importante oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal, em um dos setores mais inovadores do país", disse Andreza Alberto, vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação da Embraer.

"Experiências práticas com alta tecnologia e exposição a projetos multidisciplinares fazem parte das nossas iniciativas de incentivo ao desenvolvimento de novos talentos e aceleração de carreiras."



Os candidatos aprovados receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado, convênio médico, convênio odontológico, vale-transporte, vale-refeição e recesso remunerado, entre outros benefícios. Os que não passarem no processo seletivo desse semestre integrarão o banco de talentos da Embraer para as futuras oportunidades



