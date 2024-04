Equipes atenderão trabalhadores que desejam retornar ao mercado de trabalho - Divulgação

Publicado 12/04/2024 09:17

O Trabalha Rio, ação itinerante da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio voltada para a empregabilidade, terá duas novas paradas neste sábado, 13. Uma será feita em Campo Grande, na Zona Oeste, e a outra em Cordovil, na Zona Norte da cidade.

Das 9h às 13h, Campo Grande receberá a equipe da SMTE no Jardim Letícia (R. Hermenegildo Teixeira Loyola, 55). Haverá a distribuição de 60 senhas para trabalhadores que desejam retornar ao mercado de trabalho, bem como para moradores do local em busca do primeiro emprego.Já das 10h às 15h, o Trabalha Rio também estará presente em Cordovil (R. Tenente Palestrina, 333), na região da Leopoldina, distribuindo 100 senhas para atendimentos aos moradores locais. A depender da procura pela ação, há possibilidade de aumento da quantidade de senhas em ambas as ações."Todas as semanas, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda divulga, às segundas-feiras, cerca de mil vagas de emprego para todos os níveis de escolaridade e nas mais diferentes regiões da cidade. As ações itinerantes do Trabalha Rio levam oportunidades para perto dos locais de moradia dos trabalhadores, reduzindo deslocamentos e aumentando o tempo livre para o lazer e o contato com a família", explica Everton Gomes, titular da SMTE.Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.Quem não puder ir nas ações itinerantes da Secretaria, pode procurar um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 172 e 173); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam das 8h às 16h.