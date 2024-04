Aulas começam ainda no mês de abril - Divulgação

Publicado 12/04/2024 14:57

A corretora financeira Monte Bravo firmou uma parceria com a ONG Abraço Campeão, do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, e irá levar educação financeira para os jovens da comunidade. O curso, que inicia neste mês, será oferecido para 70 alunos, de 15 a 29 anos, que fazem parte do projeto social. Para fazer o curso é necessário estar matriculado nas atividades da organização.



O curso será dividido em cinco módulos, entre aulas presenciais e outras com transmissão on-line ao vivo, ministradas pelo especialista em educação financeira, José Brás Lopes, com participação do assessor em investimentos, Gustavo Farias. A ONG ainda disponibilizará computadores com acesso à internet para os jovens que quiserem acessar o curso na sede da instituição. Além disso, a última aula irá ocorrer na filial da empresa, no bairro de Ipanema, na Zona Sul do Rio, quando os alunos receberão a certificação.



Segundo a corretora, objetivo do curso é mostrar a importância da educação financeira para que os jovens sejam protagonistas das suas vidas, além de acelerar o cuidado com dinheiro para as próximas gerações. Dessa forma, a ação visa incentivá-los a participar de atividades que possam quebrar o ciclo de pobreza.



A ONG foi criada por Alan Duarte, que ensina boxe para meninos e meninas de 7 a 29 anos da comunidade do Complexo do Alemão, além de incentivar a promoção de aulas de desenvolvimento pessoal e de cidadania. A parceria com a Monte Bravo foi intermediada pelo conselheiro do projeto, o executivo Marcelo Camargo, que tem passagens em empresas no exterior e na Ambev.



Em 10 anos de existência, a organização já ganhou o apoio da Brazil Foundation, além de Alan ter sua história contada pelo filme "The Good Fight", premiado no TriBeCa Film Festival, em Nova York. "Utilizamos uma abordagem holística que combina artes marciais, educação alternativa, suporte social e liderança para envolver os jovens e a nossa comunidade", explica Alan.



Para Filipe Portella, cofundador e CEO da Monte Bravo é extremamente importante unir forças com parceiros com causas tão nobres, que utilizam o esporte como ferramenta de transformação social, cultivando valores e atitudes como foco, disciplina e determinação. Ele também destacou a oportunidade de proporcionar conhecimento e disseminar a educação financeira, "contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva".



"Nosso propósito com essa parceria é fazer a diferença na vida das pessoas por meio da educação financeira e incentivo ao esporte. Já apoiamos outros projetos semelhantes e sabemos como são benéficas essas iniciativas sociais para a comunidade, possibilitando a eles o conhecimento sobre planejamento financeiro, e como isso pode ajudá-los a serem protagonistas das suas vidas e realizem os seus sonhos", avaliou Portella.

Para se inscrever na ONG Abraço Campeão, basta entrar em contato com o número (21) 97218-5329.