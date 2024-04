As inscrições nos cursos e oficinas das Naves do Conhecimento podem se feitas pela internet - Karine Santos/SMTC

Publicado 15/04/2024 17:04 | Atualizado 15/04/2024 17:04

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, por meio das Naves do Conhecimento, está com 1.400 vagas abertas para cursos gratuitos nas áreas de tecnologia e empreendedorismo neste mês de abril. Os cursos e oficinas são realizadas no formato presencial. Os conteúdos disponibilizados nas aulas visam capacitar alunos para alta demanda por profissionais qualificados em um setor que cresce diariamente.

Entre os temas oferecidos pelas Naves estão: Fundamentos do Design Visual, Inteligência Artificial como Ferramenta Criativa, Economia Solidária para Geração de Trabalho e Renda, Educação Financeira para o Dia a Dia, Técnicas para Entrevista de Emprego, Fundamentos da Robótica, Introdução ao Illustrator, dentre outros.

Para ter acesso ao cronograma completo das atividades e fazer a inscrição, basta acessar o site www.navedoconhecimento.rio

As Naves do Conhecimento estão localizadas nas Zonas Norte e Oeste do Rio. São nove equipamentos com ambientes multiuso e interativos que estimulam a busca por novos conhecimentos visando à democratização do acesso à informação através da difusão das ferramentas tecnológicas e a aplicação prática do conhecimento científico. Desde dezembro de 2021, as Naves já emitiram mais de 45 mil certificados para alunos aprovados nos cursos e oficinas.

Endereços

Nave Santa Cruz: Rua Barão de Loreto, s/nº.

Nave Santiago Triagem: Rua Bérgamo, nº 320 – Bairro Carioca.

Nave Vila Aliança: Rua Antenor Corrêa nº 1 – Vila Aliança.

Nave Irajá: Praça Nossa Senhora da Apresentação.

Nave Madureira: Parque de Madureira Mestre Monarco, s/nº – Altura da Rua Manoel Marques.

Nave Padre Miguel: Av. Marechal Marciano esquina com Rua do Açafrão, s/nº.

Nave Penha: Rua Santa Engrácia – Praça Santa Emiliana.

Nave Engenhão: Rua Arquias Cordeiro, nº 1.516 - Engenho de Dentro.

Nave Nova Brasília: Praça do Terço, ao lado do CineCarioca - Complexo do Alemão.