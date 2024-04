Organização financeira é essencial para tirar os sonhos do papel - Freepik - Creative Commons

Publicado 20/04/2024 18:13

Quem nunca sonhou em fazer uma viagem internacional, comprar um carro novo, trocar de casa ou até mesmo realizar uma cirurgia plástica? Contudo, esses sonhos frequentemente permanecem distantes pela falta de uma gestão financeira eficiente. Quando a organização falha, adiar essas conquistas torna-se inevitável, mas há maneiras de superar esse desafio.



Para Edemilson Koji Motoda, diretor do Grupo KSL — empresa especialista em cobrança amigável e jurídica —, seguir alguns passos ajudam a alcançar as metas pessoais. "A chave para realizar seus sonhos está na construção de uma boa educação financeira. Com algumas estratégias simples, mas eficazes, é possível chegar aos objetivos", relata.



Motoda compartilhou os cinco passos que podem transformar objetivos aparentemente inalcançáveis em realidade.

Dicas



- Estabeleça metas claras



Defina objetivos financeiros específicos, como economizar para uma viagem ou comprar um carro. Quantifique essas metas com valores e prazos realistas para acompanhamento e avaliação.



- Crie um orçamento realista



Analise sua renda e despesas mensais, identificando áreas de gastos que podem ser reduzidas ou eliminadas. Reserve fundos para suas metas financeiras prioritárias dentro do seu orçamento. Lembre-se: não compre por impulso.



- Registre tudo



Registrar seus gastos e despesas em uma planilha ou caderno é uma prática essencial para ter controle financeiro. Ao anotar suas contas fixas e variáveis, você ganha maior consciência sobre como está utilizando seu dinheiro.



- Priorize gastos



Dê prioridade aos gastos que são essenciais e contribuem para o seu bem-estar financeiro. Busque conhecimento constante sobre educação financeira, mantendo-se sempre atualizado sobre conceitos e práticas.



- Mantenha o foco



Sonhar é essencial, mas sem ação, os sonhos permanecem apenas ilusões. Manter o objetivo em foco é um importante passo para transformar sonhos em realidade.