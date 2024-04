Candidatos concorrem a vagas ofertadas em uma das sete instituições de ensino superior - Divulgação

Publicado 20/04/2024 17:45

Os estudantes interessados em concorrer a mais de 7,3 mil vagas do Vestibular Cederj 2024.2 têm até o dia 28 de abril para dar entrada no pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição e a pré-inscrição no sistema de cotas, ação afirmativa e reserva de vagas para professor da rede pública. A solicitação deve ser realizada somente pela internet, por meio do requerimento que o candidato acessa na página da Fundação Cecierj O resultado da análise do pedido de isenção e cota será divulgado no dia 14. O candidato que tiver o seu pedido deferido deverá formalizar, imediatamente, nesta data, a sua inscrição na página do vestibular, para garantir a participação no processo seletivo.Os candidatos do Vestibular Cederj 2024.2 concorrem a vagas ofertadas em uma das sete instituições de ensino superior do Consórcio Cederj: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).No Vestibular 2024.2, o Consórcio Cederj oferece vagas para o segundo semestre letivo de 2024 nos cursos de Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Física, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em História, Licenciatura em Letras, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Química, Licenciatura em Turismo, Tecnologia em Sistemas de Computação, Tecnologia em Segurança Pública e Tecnologia em Gestão de Turismo.