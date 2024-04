Vagas são para áreas como odontologia, psicomotricidade, fisioterapia, nutrição e terapia - Arquivo/Laísa Queiroz/MS

Publicado 17/04/2024 15:48

Rio - A Team Terapias Especiais, clínica especializada no atendimento multidisciplinar de crianças com Transtorno do Espectro Autista, está com 22 vagas de emprego na área da saúde. A clínica fica localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



As oportunidades são para as áreas de psicomotricidade, fisioterapia, nutrição, terapia ocupacional, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, odontologia, musicoterapia e psicopedagogia.

Serão disponibilizadas duas vagas para cada especialidade e mais duas para Assistentes Terapêuticos. Os interessados devem enviar seus currículos até o dia 6 de maio para o e-mail rh@team.med.br.



O endereço é no CasaShopping (Avenida Ayrton Senna, 2150), bloco M, salas 301-303.