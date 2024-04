Iniciativa busca garantir acesso de PCDs ao mercado de trabalho - Divulgação

Publicado 16/04/2024 16:58 | Atualizado 16/04/2024 17:10

O Instituto Rede Incluir realizará mais uma etapa do “Circuito Dia D” nesta quinta-feira, 18, das 9h às 16h, no Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (Ciad), localizado na rua Presidente Vargas, 1997, no Centro. Serão disponibilizadas mais de 400 vagas em várias áreas. Entre elas, gestão de pessoas, enfermagem, motorista, eletricista, mecânico, TI, médico, assistente de vendas, auxiliar administrativo, operador de caixa e repositor de mercadorias.

A iniciativa é uma celebração da inclusão e diversidade e inúmeras empresas já confirmaram presença, entre elas, Araujo Abreu Engenharia, Perfil X Construtora, Fas Saúde, Conlog, Viva Rio, Tim Brasil, Dom Atacadista, FIRJAN, entre outras.

“Esta feira me ofereceu mais do que um emprego; me deu a chance de mostrar meu valor e habilidades. Agradeço imensamente por existirem projetos que promovem a inclusão e reconhecem nosso potencial” conta Wolnei Wander Franco, contratado pela Conlog como assistente de monitoramento.

Para Antoniel Bastos, presidente da Rede Incluir, o “Circuito Dia D” é uma iniciativa que reflete o nosso compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. “A importância deste evento é sublinhada por estatísticas preocupantes. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, apenas 29,2% das pessoas com deficiência participam do mercado de trabalho no Brasil, em comparação com 66,4% da população em geral. Isso reflete uma lacuna significativa que eventos como a Feira de Empregos buscam preencher, criando um futuro mais inclusivo e próspero” finaliza.

Ação Conjunta

A feira é uma ação conjunta entre a Superintendência Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Firjan, Polo Automotivo Sul Fluminense e Associação das Empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz (Aedin). Conta também com o apoio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines), Instituto Benjamin Constant, INSS e Casa da Inclusão, entre outras entidades.