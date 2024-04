Espaços da Juventude oferecem instalações adequadas para os cursos - JuvRio/Divulgação

Publicado 16/04/2024 18:47

Aprender as principais técnicas de mixagem e dominar uma controladora digital. Estudar os conceitos da Indústria 4.0 e seus pilares e a inserção da inteligência e conectividade no processo de fabricação dos produtos do dia a dia. Esses são alguns dos conhecimentos adquiridos pelos jovens que se inscreverem nos cursos de Práticas de DJ e Indústria Avançada dos Espaços da Juventude.

No total, são oferecidas 3,5 mil vagas para todas as unidades dos Espaços da Juventude: Estácio, Cidade de Deus, Madureira, Vargem Pequena, Vigário Geral, Jacarezinho e Campo Grande. Os Espaços já capacitaram mais de 10 mil jovens para as profissões do futuro, ou seja, aquelas que têm foco na tecnologia e inovação em diversos campos. Cada unidade possui 250 vagas para cada curso, com turmas mensais.

Há vagas para os turnos da manhã, tarde e noite e as aulas acontecerão de 2 a 31 de maio. Todos os cursos dos Espaços da Juventude oferecem certificado de conclusão.

Os Espaços da Juventude

Além dos cursos de Práticas de DJ e Indústria Avançada, os Espaços da Juventude oferecem vagas, regularmente, para outras oportunidades: Design de Games, Robótica, Operação de Drone, Impressão 3D, Mídias Digitais, Informática para Negócios e Programação Móvel.

Os alunos dos Espaços da Juventude têm acesso a um ambiente acolhedor, sustentável, equipado e climatizado. Juntos, os jovens são estimulados a criar soluções que possam revolucionar o mercado de consumo e do trabalho, com a orientação de professores e material didático exclusivo.

Os interessados devem preenchera o formulário de inscrição até o dia 29. Ele está disponível nas r edes sociais da Secretaria Especial da Juventude Carioca

Onde ficam

- Estácio: Praça Roberto Campos (saída do metrô).

- Cidade de Deus: Rua Daniel s/nº, apartamentos da Cidade de Deus (referência: próximo à Fundação Leão XIII).

- Vigário Geral: Estrada do Vigário Geral s/nº - Praça Elba (referência: igreja em frente ao contêiner).

- Vargem Pequena: Estrada dos Bandeirantes s/nº, Av. A (referência: Praça Veluza Bispo).

- Madureira: Avenida Ministro Edgard Romero 502 (em frente ao BRT Otaviano).

- Jacarezinho: Avenida Dom Hélder Câmara, 1801.

- Campo Grande: Rua Dom Pedrito, na Praça da Subprefeitura da Zona Oeste.