Interessados podem se candidatar às vagas acessando link na internet - Divulgação

Interessados podem se candidatar às vagas acessando link na internetDivulgação

Publicado 16/04/2024 16:38

O Pão de Açúcar e o Extra Mercado, redes varejistas do GPA, estão com vagas em aberto para as lojas no estado do Rio de Janeiro. No total, estão em aberto 50 posições para operador de loja, com funções de atendimento na frente de caixa, reposição, atendimento no balcão do açougue, frios e laticínios e padaria. As redes também oferecem cargos técnicos como açougueiro, padeiro, confeiteiro, peixeiro, Sushiman/Sushiwoman, entre outras vagas para operação das lojas.

As vagas se destinam a unidades em diversas localidades como Região dos Lagos (Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia), Região Serrana (Petrópolis e Teresópolis), Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo, além das zonas Norte, Oeste e Sul do Rio de Janeiro.