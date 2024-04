Programa já formou mais de 200 jovens em cursos na área de culinária - Divulgação

Publicado 18/04/2024 17:59

Estão abertas as inscrições para dois cursos gratuitos de culinária do Projeto Energia do Sabor, parceria promovida entre a Naturgy, distribuidora de gás canalizado, e a Unilasalle-RJ. As aulas são direcionadas para jovens de 17 a 25 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio, e renda familiar de até três salários mínimos. São oferecidas vagas para os cursos Cozinheiro Internacional e Auxiliar de Cozinha, com carga horária de 210 e 120 horas, respectivamente. As inscrições terminam no dia 26.

A iniciativa faz parte do Energia do Sabor, projeto consolidado há mais de 12 anos entre a Naturgy e o Unilasalle-RJ, que já formou mais de 200 jovens em cursos de padeiro, cozinheiro internacional, pâtisserie e auxiliar de cozinha. O retorno de empregabilidade é de praticamente 100%.