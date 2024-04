Programa da B3 busca promover o acesso do PCD ao mercado de trabalho - B3/Divulgação

Publicado 18/04/2024 14:04

São Paulo – A B3 está com inscrições abertas para o B3 Inclua+, um programa de capacitação em tecnologia com foco na formação de back-end em Java exclusivo para pessoas com deficiência. A iniciativa, realizada em parceria com a Ada — plataforma de educação impulsionada por tecnologia com foco em empregabilidade — tem o objetivo de contribuir para a entrada de PCDs no mercado de trabalho de tecnologia.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 30. Serão quatro meses de curso, período em que os 20 selecionados vão aprender de forma 100% on-line e ao vivo sobre as principais linguagens de programação existentes e as mais utilizadas na bolsa de valores do Brasil. Além do conteúdo de tecnologia, os participantes do programa também terão aulas focadas em Soft Skills e Orientação de Carreira.