Light também está com vagas de empregos abertasDivulgação

Publicado 18/04/2024 09:15 | Atualizado 18/04/2024 11:35

Rio - A Light, responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Rio de Janeiro, está com inscrições abertas para o processo que irá selecionar estudantes de cursos superior para o Programa de Estágio 2024. No total, serão 20 vagas para a capital carioca e cidades do Vale do Paraíba. Todas as oportunidades também são destinadas a pessoas com deficiência (PcD). Os interessados podem se candidatar até o dia 05 de maio pela internet

As oportunidades estão disponíveis para alunos de engenharias (elétrica, mecânica, produção e civil), ciências contábeis e econômicas, administração, direito, estatística, psicologia, ciência da computação, sistema da informação e análises de sistemas (com foco em programação).



Para participar da seleção, o candidato precisa estar cursando ensino superior, a partir do terceiro semestre até o penúltimo semestre (faltando um ano para a conclusão do curso) e ter disponibilidade para estagiar 6h por dia.



As competências desejadas são iniciativa, comunicação, criatividade e dinamismo. A bolsa de estágio inclui salário compatível com mercado, além de vale alimentação e/ou vale refeição, assistência médica, vale transporte e programa de treinamentos.



A primeira etapa do processo é o cadastro através do site. A segunda, um vídeo em que o candidato deve gravar respondendo a seguinte pergunta: 'Qual é a energia que te move?'.

Outras etapas incluem provas de português e de conhecimentos gerais, questionário comportamental, dinâmica com RH e entrevista com a área específica de cada candidato.

Vagas de emprego

A Light também está com vagas de empregos abertas para os cargos de agente comercial baixa tensão (leiturista), agente comercial BT motociclista (leiturista com habilitação carteira A), agente de serviços jurídicos Jr, analista de regulação Sr, eletricista de rede aérea, engenheiros eletricistas (diversos níveis), especialista em finanças, especialista em segurança da informação e técnico PL.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail vagas.eletricista@light.com.br . Todas as oportunidades também são destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

Além do salário, também há benefícios como vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, convênio médico e odontológico.

A Light é a terceira maior distribuidora de energia do país, atua no Rio desde 1905. A empresa atende a 31 municípios do estado.