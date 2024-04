Proposta foi aceita por 80% dos votos em assembleia - Reprodução

Publicado 25/04/2024 11:39

Os servidores do Banco Central aprovaram, em assembleia virtual realizada na quarta-feira, 24, a última proposta salarial oferecida pelo governo federal. Segundo informou o Sindicato Nacional dos Funcionários do BC (Sinal), os servidores terão reajuste de até 10,9% em janeiro de 2025 e de até 10,9% em maio de 2026.

Além disso, o cargo de Analista passa a ser denominado "auditor" e a contar com mais prerrogativas funcionais, o que era uma reivindicação antiga da categoria.

De acordo com o Sinal, a assembleia contou com cerca de 1.500 participantes e a aprovação da proposta do governo foi por 80% dos votos.

O próximo passo agora é a assinatura do Termo de Acordo com o Governo Federal, o que deve ocorrer em breve.