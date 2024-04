As Naves atuam como núcleos de capacitação e inclusão - Stephane Costa/SMCT

As Naves atuam como núcleos de capacitação e inclusãoStephane Costa/SMCT

Publicado 29/04/2024 10:58

As Naves do Conhecimento abriu inscrições para 3.600 vagas em diversos cursos e oficinas gratuitas nas áreas de tecnologia e empreendedorismo. Os cursos serão realizados no formato presencial. Palestras e workshops também fazem parte da programação disponível para o mês de maio. As Naves atuam como núcleos de capacitação e inclusão para a população disponibilizando gratuitamente conteúdos para quem busca adquirir conhecimento e deseja crescer profissionalmente em um dos setores que mais cresce no mundo.

Entre os temas oferecidos nas unidades estão: Excel, Fotografia Digital, Desenhando com Inteligência Artificial, Criação de E-books Interativos, Técnicas para Entrevista de Emprego, Criação de Jogos, Gravações profissionais de vídeo, Informática Senior, Montagem e Manutenção de Computadores, entre outros.

As Naves do Conhecimento estão localizadas nas Zonas Norte e Oeste do Rio. São nove equipamentos com ambientes multiuso e interativos que estimulam a busca por novos conhecimentos visando à democratização do acesso à informação através da difusão das ferramentas tecnológicas. Desde dezembro de 2021, as Naves já emitiram mais de 43 mil certificados para alunos aprovados nos cursos e oficinas.

Para ter acesso ao cronograma completo e fazer a inscrição, basta acessar o site www.navedoconhecimento.rio

Endereços

- Santa Cruz: Rua Barão de Loreto, s/nº.

- Santiago Triagem: Rua Bérgamo, nº 320 – Bairro Carioca.

- Vila Aliança: Rua Antenor Corrêa nº 1 – Vila Aliança.

- Irajá: Praça Nossa Senhora da Apresentação.

- Madureira: Parque de Madureira Mestre Monarco, s/nº – Altura da Rua Manoel Marques.

- Padre Miguel: Av. Marechal Marciano esquina com Rua do Açafrão, s/nº.

- Penha: Rua Santa Engrácia – Praça Santa Emiliana.

- Engenhão: Rua Arquias Cordeiro, nº 1.516 - Engenho de Dentro.

- Nova Brasília: Praça do Terço, ao lado do CineCarioca - Complexo do Alemão.