Comércio carioca dá sinais de recuperaçãoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 29/04/2024 17:27 | Atualizado 29/04/2024 17:41

O comércio carioca registrou aumento de 0,4% no primeiro trimestre de 2024, após duas quedas sucessivas no mesmo período de 2022 (-1,3%) e de 2023 (-1,0%), de acordo com dados do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e o do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio). Alguns segmentos subiram acima desta média, como confecções, tecidos e calçados, que cresceram, aproximadamente, 1,0%.

Essas variações, em padrões supostamente baixos, refletem a letargia da economia fluminense em puxar a economia nacional, considerando que nem todas as atividades comerciais revelaram aumento de vendas.

“Apesar da recuperação, alguns segmentos não conseguiram fechar o primeiro trimestre de 2024 no azul. Uma parcela significativa dessas estimativas está associada à movimentação do sistema de crédito e, por extensão, com o endividamento crescente das famílias. As pessoas utilizam massivamente o cartão de crédito, considerado o maior vilão do endividamento, principalmente por seus juros elevados; usam para complementar a renda, acabando por se complicarem com os pesados encargos. Felizmente, o processo de queda da Selic e dos juros tende a reduzir parcelas e o comprometimento do orçamento. A expectativa é que essa melhora contribua para impulsionar as vendas”, explica Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio.