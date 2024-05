Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, houve crescimento de 1,9% no atual - Instituto Aço Brasil/Divulgação

Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, houve crescimento de 1,9% no atualInstituto Aço Brasil/Divulgação

Publicado 03/05/2024 12:41

A produção industrial subiu 0,3% no primeiro trimestre de 2024 ante o quarto trimestre de 2023, na série com ajuste sazonal, divulgou nesta sexta-feira, 3, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Foi o quarto trimestre seguido no campo positivo. Embora muitos desses trimestres tenham taxas muito próximas da estabilidade", apontou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.

Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, a indústria não registrou perda em nenhum dos quatro trimestres do ano passado: no primeiro trimestre de 2023 houve estabilidade na produção (0,0%); no segundo, alta de 0,2%; no terceiro, aumento de 0,2%; e no quarto trimestre, avanço de 1,3%.

Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, a produção industrial cresceu 1,9% no primeiro trimestre de 2024.