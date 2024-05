INSS fará atendimento especial para quem deseja fazer o pedido para concessão do BPC - Divulgação

INSS fará atendimento especial para quem deseja fazer o pedido para concessão do BPCDivulgação

Publicado 03/05/2024 13:59

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abrirá 920 vagas extraordinárias para requerentes do Benefício de Prestação Continuada (BPC) no mês de maio. Os atendimentos com assistentes sociais acontecerão em seis Agências de Previdência Social (APS) do Estado, que atenderão em três sábados do mês. Os agendamentos são feitos pela internet, por meio do site e aplicativo Meu INSS ou ligando para Central 135.

As vagas serão distribuídas nas de Nova Iguaçu, Angra dos Reis, Ramos, Realengo, Avenida Brasil e São Gonçalo. As ações são parte do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social (PEFPS) e acontecem entre 7h e 14h, com horário previamente marcado.

Locais de atendimento

Neste sábado, 4, as agências que receberão os atendimentos serão Nova Iguaçu (200 vagas) e Angra dos Reis (100 vagas). O endereço da APS da Baixada Fluminense é na Rua Estados Unidos 300, no bairro Metrópole; enquanto a de Angra dos Reis fica na Rua Coronel Carvalho 43, Centro. Ambas as agências realizarão os atendimentos de 7h a 14h.

No dia 18, 160 atendimentos serão realizados na APS Ramos e 100, na APS Realengo. A unidade de Ramos fica na Rua Joaquim Gomes 269, enquanto a agência de Realengo está sediada na Rua Marechal Modestino 160. O atendimento será das 7Has 14h.

Já no último sábado do mês, 25, as agências Avenida Brasil, com 220 vagas, e São Gonçalo, com outras 140, receberão os requerentes de BPC. A unidade de Irajá fica localizada na Avenida Brasil, 17.673. A agência de São Gonçalo está localizada na Rua Coronel Moreira Cesar 169, Centro do município. Os atendimentos acontecem das 7h às 14h.

Quem pode requerer o BPC

Tem direito ao BPC quem se enquadra nos seguintes critérios: idade igual ou acima de 65 anos, portar deficiência e/ou possuir renda familiar de até ¼ do salário mínimo (R$ 353) per capita. Não é preciso ter contribuído para o INSS para ter acesso ao benefício, que tem o valor mensal de um piso nacional (atualmente de R$ 1.412).

Além disso, também é necessário não ser titular de outro benefício da Seguridade Social, exceto assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória. Quem usufruir do BPC não tem direito ao 13º salário, e o benefício não é revertido em pensão por morte.

Os requerentes com idade igual ou superior a 65 anos precisam passar por uma avaliação administrativa, de renda e composição familiar, para confirmar os requisitos da Lei Orgânica de Assistência Social (Loas). Esse grupo, no entanto, não passa por avaliação dos assistentes sociais e nem por perícia médica.

Confira o calendário

Dia 4 – APS Nova Iguaçu - 200 vagas e APS Angra - 100 vagas;

Dia 18 – APS Ramos - 160 vagas; APS Realengo - 100 vagas;

Dia 25 – APS Avenida Brasil: 220; APS São Gonçalo - 140 vagas.