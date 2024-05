Temporais já deixaram 57 mortos, 74 feridos e ao menos 67 pessoas desaparecidas - AFP

Publicado 04/05/2024 14:17

Em meio às fortes chuvas no Rio Grande do Sul, a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) recomenda às suas associadas que atuam no Estado a prorrogação do vencimento dos boletos dos contratos de seguros de todos os segmentos cujo prazo de pagamento ocorra entre 1º e 10 de maio. Segundo a CNeg, a recomendação é uma maneira de minimizar os impactos da tragédia na região gaúcha.



A Confederação sugere ainda que as seguradoras avaliem a extensão temporária dos contratos que se encerram no período entre 1º e o dia 10 deste mês, como forma de reduzir os prejuízos dos cidadãos.



A ideia é permitir que os bens segurados permaneçam cobertos dentro das condições previamente acordadas. "Ambas as medidas devem ser implementadas sem qualquer prejuízo no atendimento da cobertura dos contratos", cita.

Segundo o novo balanço divulgado pela Defesa Civil neste sábado, 4, as fortes chuvas que atingem as cidades gaúchas já deixaram 57 mortos, 74 feridos e ao menos 67 pessoas desaparecidas.

Os dados ainda mostram que mais de 32 mil estão desalojadas e mais de 9 mil estão em abrigos públicos, com necessidade de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 300 cidades foram afetadas e mais de 400 mil pessoas sofrem com as inundações.

Doações

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.

O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:

- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.

A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.