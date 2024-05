Lojas físicas em ruas e shoppings têm a preferência de 76,1% para a compra dos presentes - Ifec RJ/Divulgação

Publicado 06/05/2024 10:27

Sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), feita entre os dias 12 e 16 de abril, com 731 consumidores da Região Metropolitana do Rio, mostra que 66,1% dos entrevistados pretendem presentear no Dia das Mães. Já 31,2% disseram que não vão comprar presentes e 2,7% ainda não sabem.

Para os que vão presentear, as roupas são as preferidas de 21,8% dos consumidores, seguidas de perfumes ou cosméticos (20,3%) e calçados, bolsas ou acessórios (17,2%). 7,1% responderam que darão mais de um tipo de presente. Segundo a pesquisa, 27,1% ainda estão em dúvida sobre o que comprar.

O gasto médio com a compra de presentes deve ser de R$ 141 e a movimentação financeira na economia ficará em R$ 337 milhões.

As lojas físicas em ruas e shoppings têm a preferência de 76,1% para a compra dos presentes, enquanto 14,6% vão optar pelas lojas virtuais/on-line. 6,7% dos consumidores entrevistados afirmaram que comprarão em ambas.